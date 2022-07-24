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新竹李棟山莊因「咒」翻紅 楊文科邀民眾來「消暑」

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
李棟山莊。圖／翻攝自楊文科臉書
李棟山莊。圖／翻攝自楊文科臉書

位於新竹尖石鄉李崠山上的李棟山莊，近期因國片「咒」在此取景而再度翻紅，讓這座過去供登山客留宿的山莊，如今多了許多遊客探訪，新竹縣長楊文科今更在臉書邀請遊客前來，不過因李棟山莊電影中陰森形象，讓它成為今夏「消暑」勝地。

楊文科透過臉書表示，口碑超好的台灣驚悚國片「咒」破影史紀錄，登上Netflix世界排名前10名，有不少朋友紛紛討論其中詭譎感十足的場景，而電影中的邪教山莊拍攝地就在新竹尖石的李棟山莊。

他指出，李棟山莊原是由第一代莊主朱萬鶴一手打造，親手設計了這座屬於自己的城堡，也被稱為「台版的霍爾移動城堡」，如今在現任莊主蔡清郎的維護之下，成為了登山客絕佳的休息驛站之一。

因「咒」當中的邪教山莊將李棟山莊描繪成透著詭異紅光的邪教基地，場景陰森及劇情恐怖，讓影迷們留下深刻印象，近來還有許多網路直播主大膽挑戰半夜前來直播練膽，更被戲稱是「消暑勝地」，陰涼感直透骨髓，不過因李棟山莊位於海拔1500公尺，原本氣溫就比平地低，因此也算名符其實。

楊文科藉臉書力推「歡迎各位前來親身體會山林之美」，同時推薦「尖石鄉是我們的原鄉重要的觀光聖地，更有著森林秘境的美譽，沿路上山可到新泰雅勇士像、北角吊橋、青蛙石步道、宇老觀景台，最後來到李棟山莊。」

新竹 尖石鄉

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