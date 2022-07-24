快訊

林志穎最新狀況 弟弟林志鑫「明下午2時」說明

台南小隊長騎機車查案…不幸遭轎車撞死 偵查佐：他辦案認真

聽新聞
test
0:00 / 0:00

特教生獨輪車騎出自信 8月27將壯遊新竹縣

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣獨輪車活動今天在竹北新社國小舉行成果發表會。記者巫鴻瑋／翻攝
新竹縣獨輪車活動今天在竹北新社國小舉行成果發表會。記者巫鴻瑋／翻攝

新竹縣獨輪車活動今天在竹北新社國小舉行成果觀摩，有15名特教學童藉獨輪車培養自信、耐心與專注力，縣長楊文科看到學生們努力的成果大讚「從這些小小騎士熠熠生輝的眼神，我們看見了他們不一樣的未來」盼孩子們可以騎出自己的一片天。

楊文科表示，十分感佩台北市教育關懷協會創會長尹玉娟、縣議員吳旭智及教練高焜燦以堅定的信念，在新竹縣從無到有催生獨輪車教育，迄今已邁入第3屆，看到許多原本缺乏自信的孩子，經過獨輪車特訓後，能勇敢自信站上舞台展現自我。

新社國小校長張奕財表示，因為有大家共善緣一同努力，才能讓有需求的孩子們得以學費全免受訓提升自我，他說「教育是十年樹木、百年樹人的事業，今天因我們鍥而不捨的耕耘，未來才會收善果讓受惠的學生能更有自信的去開創屬於自己的未來」。

騎獨輪車的特教生們從今年3月起開始訓練，靠著平日充分練習，終於能以專注的神情、全神貫注地站在獨輪車上聽著教練的指令穩健前行，但每個看似的簡單動作，背後其實都是無數次的跌倒與「站起來再試一次」的勇氣。

吳旭智表示，8月27日將舉辦「兒童獨輪車壯遊竹縣」，邀請歷屆獨輪車學員一起騎獨輪車，從竹北騎到芎林，希望藉壯遊讓孩子們在過程中懂得自我肯定、明白自身價值和能力，並展現自信心及培養團隊合作的能力。

新竹縣獨輪車活動今天在竹北新社國小舉行成果發表會。記者巫鴻瑋／翻攝
新竹縣獨輪車活動今天在竹北新社國小舉行成果發表會。記者巫鴻瑋／翻攝

新竹 楊文科

延伸閱讀

林智堅涉論文抄襲 楊文科：相信是研究者心血結晶

相關新聞

特教生獨輪車騎出自信 8月27將壯遊新竹縣

新竹縣獨輪車活動今天在竹北新社國小舉行成果觀摩，有15名特教學童藉獨輪車培養自信、耐心與專注力，縣長楊文科看到學生們努力...

近2億元西湖鄉龍壽橋改建工程 加寬3.55公尺打通瓶頸

苗栗縣西湖鄉苗33支線東端龍壽橋老舊，寬僅4.65公尺，縣府計畫改建至8.2公尺雙車道，取得地方共識，預計年底發包，工期...

熱！桃園多元運動黃韻秤表揚 鄭文燦快速頒獎避中暑

桃園市平鎮區今天上午舉辦111年多元運動愛臺灣及支持節能減碳、電源開發、珍惜水資源宣導活動，戶外氣溫太高，為避免市民活動...

新竹縣祭獎金邀空拍高手捕捉美景 推廣無人機產業發展

新竹縣府為讓更多人從不同角度看見新竹縣的美，舉辦空拍攝影比賽徵選新竹縣內的自然、生態、人造景觀或步道特色等照片，更祭出萬...

柯文哲訪竹北烏魚養殖業 體驗乘竹筏還下水撈蝦

台北市長柯文哲今天南下新竹縣為竹苗地區的民眾黨提名參選人們拉抬聲勢，上午到竹北沿海的烏魚養殖區參訪，還親自頂烈日著青蛙裝...

來竹市避暑 市府推出夏日沁涼景點大特搜

酷暑全台唯獨竹市未發布高溫警報，市府今推出夏日沁涼景點大特搜，包括超親民小百岳「十八尖山」，沿途林蔭蔽道極為涼爽，也可走...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。