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特教生獨輪車騎出自信 8月27將壯遊新竹縣
新竹縣獨輪車活動今天在竹北新社國小舉行成果觀摩，有15名特教學童藉獨輪車培養自信、耐心與專注力，縣長楊文科看到學生們努力的成果大讚「從這些小小騎士熠熠生輝的眼神，我們看見了他們不一樣的未來」盼孩子們可以騎出自己的一片天。
楊文科表示，十分感佩台北市教育關懷協會創會長尹玉娟、縣議員吳旭智及教練高焜燦以堅定的信念，在新竹縣從無到有催生獨輪車教育，迄今已邁入第3屆，看到許多原本缺乏自信的孩子，經過獨輪車特訓後，能勇敢自信站上舞台展現自我。
新社國小校長張奕財表示，因為有大家共善緣一同努力，才能讓有需求的孩子們得以學費全免受訓提升自我，他說「教育是十年樹木、百年樹人的事業，今天因我們鍥而不捨的耕耘，未來才會收善果讓受惠的學生能更有自信的去開創屬於自己的未來」。
騎獨輪車的特教生們從今年3月起開始訓練，靠著平日充分練習，終於能以專注的神情、全神貫注地站在獨輪車上聽著教練的指令穩健前行，但每個看似的簡單動作，背後其實都是無數次的跌倒與「站起來再試一次」的勇氣。
吳旭智表示，8月27日將舉辦「兒童獨輪車壯遊竹縣」，邀請歷屆獨輪車學員一起騎獨輪車，從竹北騎到芎林，希望藉壯遊讓孩子們在過程中懂得自我肯定、明白自身價值和能力，並展現自信心及培養團隊合作的能力。
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