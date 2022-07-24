獨／大樓看板諷林智堅抄襲！管委會怕惹事急撤 律師：恐違約
桃園市政府對面大樓昨掛上諷市長參選人林智堅的廣告，管委會認定「有爭議」逕自請廣告商撤下，引發違法、違約質疑，本報稍早取得廠商與管委會契約內容，未見相關規範；律師林宏軒認為，管委會拆除理由未合契約規範，確有違約疑慮。
環宇大樓管委會總幹事簡光輝今對本報表示，事先並不知道廣告內容，是昨天承租9樓衛生局人員看到，對自己說「新廣告蠻好玩的」，才注意到該面諷刺林智堅的廣告，雖然沒有其他住戶反映，但仍請示管委會陳姓主委，經他認為不妥後，才聯繫王姓廣告商撤下。
外界質疑大樓貼有林智堅與議員參選人廣告，涉雙重標準，簡則說只是單純宣傳並無問題，大樓一直以來也都不分黨派，物件也曾出租給國民黨主席朱立倫。
簡光輝也出示環宇大樓與廣告商契約，稱當事廣告商已與大樓合作一段時間，因此事先沒有過問廣告內容，以前也從未遇到類似情事。
元曦法律事務所律師林宏軒指出，根據該契約第4條第2款、第3款，只有在政府單位拆除，或是因不可歸責雙方變數，導致廣告無法繼續吊掛，才能退還租金、展延或無條件終止合約，並沒有「遇爭議可拆除」相關規範。
林宏軒表示，報載大樓管委會以廣告「有爭議」為由，逕自請廣告商拆除廣告，看不出來是雙方不可歸責，恐怕是片面解釋，確有違約疑慮。
刊登廣告的市議員牛煦庭等人昨天就竊盜、侵占向警方報案，由於均是非告訴乃論罪，桃園警分局中路派出所受理後著手偵辦，警方目前鎖定管委會主委、總幹事及王姓廣告商涉案，陳姓主委、簡姓總幹事昨晚已做完筆錄，待王男今傍晚到案說明後，將依法報請桃園地檢署偵辦。
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