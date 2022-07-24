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近2億元西湖鄉龍壽橋改建工程 加寬3.55公尺打通瓶頸
苗栗縣西湖鄉苗33支線東端龍壽橋老舊，寬僅4.65公尺，縣府計畫改建至8.2公尺雙車道，取得地方共識，預計年底發包，工期一年多，完成後更便捿安全的路網，希望帶動地方觀光及產業發展。
西湖鄉穿越市區交通動脈縣道119線，沿著西湖溪右岸，路寬10公尺且多彎，地方殷盼左岸的苗33支線替代道路，縣府爭取列入交通部公路總局生活圈道路交通系統建設計畫，西端的台1線至龍壽橋長3.8公里路段，生活圈道路計畫總經費3.26億元，路堤共構12公尺寬，今年初興闢完成，東端的龍壽橋成瓶頸。
龍壽橋目前淨寬4.65公尺，會車有困難，生活圈道路計畫核定總經費1億8957萬元，縣府目前設計階段，規畫改建至8.2公尺，4跨預力混凝土梁橋，橋長160公尺，最近辦理地方說明會，獲得與會人士支持，認為龍壽橋改建後，交通更為便利安全，有助於地方繁榮。
縣府工務處指出，地方說明會的意見，將納入設計參考，縣府再送公路總局審查，預計今年底可以發包，工期視設計，需1至2年，橋梁連同聯絡道將先連接至119線，後續再爭取苗33支線第4期工程，規畫沿著西湖溪左岸，河堤共構6公里多連接至台13線銅鑼鄉路段，聯絡國道1號、3號，交通便捷及安全升級。
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