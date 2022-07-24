快訊

南港CITYLINK傳火警 民眾疑見燒肉餐廳排煙誤報

台北羽球公開賽／一局未失登頂！ 戴資穎4度封后寫賽史紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

近2億元西湖鄉龍壽橋改建工程 加寬3.55公尺打通瓶頸

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣西湖鄉苗33支線東端龍壽橋（圖右）老舊狹窄，縣府計畫改建至8.2公尺雙車道。記者范榮達／攝影
苗栗縣西湖鄉苗33支線東端龍壽橋（圖右）老舊狹窄，縣府計畫改建至8.2公尺雙車道。記者范榮達／攝影

苗栗縣西湖鄉苗33支線東端龍壽橋老舊，寬僅4.65公尺，縣府計畫改建至8.2公尺雙車道，取得地方共識，預計年底發包，工期一年多，完成後更便捿安全的路網，希望帶動地方觀光及產業發展。

西湖鄉穿越市區交通動脈縣道119線，沿著西湖溪右岸，路寬10公尺且多彎，地方殷盼左岸的苗33支線替代道路，縣府爭取列入交通部公路總局生活圈道路交通系統建設計畫，西端的台1線至龍壽橋長3.8公里路段，生活圈道路計畫總經費3.26億元，路堤共構12公尺寬，今年初興闢完成，東端的龍壽橋成瓶頸。

龍壽橋目前淨寬4.65公尺，會車有困難，生活圈道路計畫核定總經費1億8957萬元，縣府目前設計階段，規畫改建至8.2公尺，4跨預力混凝土梁橋，橋長160公尺，最近辦理地方說明會，獲得與會人士支持，認為龍壽橋改建後，交通更為便利安全，有助於地方繁榮。

縣府工務處指出，地方說明會的意見，將納入設計參考，縣府再送公路總局審查，預計今年底可以發包，工期視設計，需1至2年，橋梁連同聯絡道將先連接至119線，後續再爭取苗33支線第4期工程，規畫沿著西湖溪左岸，河堤共構6公里多連接至台13線銅鑼鄉路段，聯絡國道1號、3號，交通便捷及安全升級。

替代道路 國道 苗栗縣

相關新聞

獨／管委會怕惹事撤諷林智堅廣告 律師：恐違約

桃園市政府對面大樓昨掛上諷市長參選人林智堅的廣告，管委會認定「有爭議」逕自請廣告商撤下，引發違法、違約質疑，本報稍早取得...

近2億元西湖鄉龍壽橋改建工程 加寬3.55公尺打通瓶頸

苗栗縣西湖鄉苗33支線東端龍壽橋老舊，寬僅4.65公尺，縣府計畫改建至8.2公尺雙車道，取得地方共識，預計年底發包，工期...

熱！桃園多元運動黃韻秤表揚 鄭文燦快速頒獎避中暑

桃園市平鎮區今天上午舉辦111年多元運動愛臺灣及支持節能減碳、電源開發、珍惜水資源宣導活動，戶外氣溫太高，為避免市民活動...

新竹縣祭獎金邀空拍高手捕捉美景 推廣無人機產業發展

新竹縣府為讓更多人從不同角度看見新竹縣的美，舉辦空拍攝影比賽徵選新竹縣內的自然、生態、人造景觀或步道特色等照片，更祭出萬...

柯文哲訪竹北烏魚養殖業 體驗乘竹筏還下水撈蝦

台北市長柯文哲今天南下新竹縣為竹苗地區的民眾黨提名參選人們拉抬聲勢，上午到竹北沿海的烏魚養殖區參訪，還親自頂烈日著青蛙裝...

來竹市避暑 市府推出夏日沁涼景點大特搜

酷暑全台唯獨竹市未發布高溫警報，市府今推出夏日沁涼景點大特搜，包括超親民小百岳「十八尖山」，沿途林蔭蔽道極為涼爽，也可走...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。