熱！桃園多元運動黃韻秤表揚 鄭文燦快速頒獎避中暑

桃園市平鎮區今天上午舉辦111年多元運動愛臺灣及支持節能減碳、電源開發、珍惜水資源宣導活動，戶外氣溫太高，為避免市民活動下中暑，市長鄭文燦快速頒獎，提醒與會市民趕快樹蔭遮陽避暑。

平鎮區這項多元運動活動，吸引興安、華安、東安里民參加，由於天氣持續高溫30多度，暑熱令許多民眾受不了，鄭文燦火速頒獎表揚，韻靚多元舞蹈班黃韻秤老師頒桃園市千人舞藝排舞組第一名，獲頒「躍動」匾額表揚，各舞蹈團員冒大太陽跳舞，十分不易。

鄭文燦表示，平鎮推廣體育，積極協助女性及新住民融入地方，這次舉辦多元運動、舞蹈活動，有原住民、抗力球、太極拳、外丹功、體適能運動體驗，鼓勵大家運動帶來健康、自信、微笑及活力。

黃韻秤表示，她這次個人舞藝排舞組獲獎，是將原住民阿美族舞曲，加入自編舞曲，曲名為「美好的一天」，將拉丁舞蹈身段融入原住民舞蹈，讓大家歡樂帶動跳運動。