新竹縣祭獎金邀空拍高手捕捉美景 推廣無人機產業發展

新竹縣府為讓更多人從不同角度看見新竹縣的美，舉辦空拍攝影比賽徵選新竹縣內的自然、生態、人造景觀或步道特色等照片，更祭出萬元獎金鼓勵參與，希望藉由從空中俯瞰竹縣，讓民眾認識不一樣的新竹之美，更希望藉此推廣無人機產業發展。

縣長楊文科表示，為推廣新竹縣擁有豐富的山、海、湖觀光資源，縣府精選縣內12條動物名稱步道，7月推出登山集章活動，活動推出至今已吸引超過6千人次參與，顯見新竹縣山林美景的魅力深受民眾喜愛。

為了延續活動熱潮，縣府再推出空拍攝影比賽，還在新竹縣無人機考場舉行比賽說明會及無人機攝影講座，希望邀請全台灣的無人機空拍攝影高手，能夠從空中拍下一幀幀新竹縣的美景，留下不一樣的美麗視角。

縣府說明，空拍比賽獎金相當豐富，金獎可獲得獎金3萬元、銀獎1萬5千元、銅獎3名各1萬元及佳作5名各5千元，另外網路人氣獎可獲得價值5千元的遠東百貨禮券，徵件日期從8月1日起至9月23日。

縣府今天也在新竹縣無人機考場舉行比賽說明會及無人機攝影講座，便吸引超過60位空拍好手到場參與，同時邀請到中華無人機教育發展交流協會理事長岳志忠擔任講師，為民眾說明比賽規則及注意事項，並安排無人機法規與安全教育、無人機使用教學及空拍攝影構圖美學課程內容。

交旅處長游志祥表示，無人機應用廣泛，不管在救災、測量及防止偷倒廢棄土等各方面，其扮演角色可說是無遠弗屆，多元發展是未來主流，為推廣無人機產業發展，透過結合地方觀光主題，讓無人機空拍攝影愛好者，除了能悠遊新竹縣景點，俯瞰新竹縣空中攝影之美之外，還能參加比賽拿獎金。