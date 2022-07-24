柯文哲訪竹北烏魚養殖業 體驗乘竹筏還下水撈蝦

台北市長柯文哲今天南下新竹縣為竹苗地區的民眾黨提名參選人們拉抬聲勢，上午到竹北沿海的烏魚養殖區參訪，還親自頂烈日著青蛙裝乘上竹筏巡魚塭，隨後又下水撈蝦，柯媽也露臉讚兒子很會抓蝦，柯文哲也不忘品嘗新竹在地特產，希望子弟兵們好好行銷新竹特色。

柯文哲體驗乘竹筏，還親自撐竿控制竹筏，筏上不僅有養殖業者，還有民眾黨新竹縣議員參選人林碩彥在筏上，不過開始時竹筏搖晃不已，讓岸邊的幕僚捏把冷汗，柯文哲上岸後大呼「這平衡感要很好，好險我還不錯，不然會直接落水。」

隨後養殖業者還領著柯文哲直接下到魚塭撈蝦，又因頂著烈日、累得柯滿頭大汗，不過收獲頗豐，撈上7、8斤白蝦，連柯媽也在一旁稱讚；柯文哲也在業者邀請下品嘗鮮蝦及烏魚子，柯文哲則讚烏魚米粉好吃，還要了第2碗。

不過柯文哲此行不忘為民眾黨竹苗地區的提名參選人爭取曝光，更率民眾黨竹北市長參選人林冠年、民代參選人們高呼口號「永續台灣，世代共行」，還不斷聚上眾人拍攝合照。