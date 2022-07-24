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來竹市避暑 市府推出夏日沁涼景點大特搜

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
市府推薦民眾傍晚至波光市集賞落日、吃海味、享受海風吹拂，感受猶如日式祭典般的熱鬧與美味，好吃又好逛。圖／市府提供
市府推薦民眾傍晚至波光市集賞落日、吃海味、享受海風吹拂，感受猶如日式祭典般的熱鬧與美味，好吃又好逛。圖／市府提供

酷暑全台唯獨竹市未發布高溫警報，市府今推出夏日沁涼景點大特搜，包括超親民小百岳「十八尖山」，沿途林蔭蔽道極為涼爽，也可走訪演武場、州警務部部長官舍逛古蹟特展，或至新竹水道取水口展示館認識水資源，傍晚至「新竹最美地標」波光市集賞落日、吃海味，最後觀賞仲夏藝文季戶外演出，感受夏夜涼風。

城銷處指出，十八尖山海拔僅130公尺，為竹市最大郊山森林公園，最具代表性，因此入選為台灣小百岳，且有「新竹之肺」美稱，沿途林木茂盛舒適涼爽，成為民眾最愛運動休閒的地點。

文化局說明，86歲市定古蹟新竹少年刑務所演武場去年底修復完工，現正辦理「竹塹城散策三部曲－滋味篇」展覽，介紹新竹三百多年飲食文化發展，訴說新竹三寶興盛發達、北門大街特色小吃到市場文化與摃丸的故事。

新竹州警務部部長官舍邀請著名紀實攝影者潘國正，展出《飛行新竹市─潘國正空中散步攝影展》，以空拍視角重現新竹市的面貌轉變；或預約連續2年獲米其林必比登推薦的一號糧倉團隊新品牌「132糧倉」，品嚐在地食材原味的飲食文化。

高齡93歲的新竹水道取水口展示館經修復後重新開放，館內除保存抽水機具、介紹取水口歷史與建築特色，也推出《細水逐流-水資源環境教育展》，利用互動式及大型藝術裝置，帶民眾認識並珍惜水資源；戶外還有攀岩牆、磨石子溜滑梯與環形淺水池，適合親子到訪一遊，沁涼又消暑。

傍晚則推薦民眾至南寮打卡聖地波光市集賞落日、吃海味、享受海風吹拂，享受猶如日式祭典般的熱鬧與美味，好吃又好逛；最後再回到市區觀賞仲夏藝文季精彩演出，感受夏夜涼風輕拂，在歡樂中度過週末。

文化局指出，今年仲夏藝文季共推出7場次鉅作，9月3日前每周六皆有藝文演出，接下來為7月30日紙風車劇團《三國奇遇》、8月6日唐美雲歌仔戲團《天鵝宴》、8月13日優人神鼓《鼓聲圓滿》、8月27日臺灣特技團《我的時代 你的世代》、9月3日雲門舞集《十三聲》，所有場次皆為免費入場。

另外，兒童影展將於7月30日至8月21日登場，連續23天推出64場電影、4場劇團表演及4場免費戶外放映，室內場次每場20元，精選來自日、韓、美、波蘭等19個國家電影作品，讓孩童不用出國就能遨遊世界，感受各國文化特色。

八尖山沿途林木茂盛舒適涼爽，成為市民最愛運動休閒的地點，更是親子踏青、野餐、放鬆好去處。圖／市府提供
八尖山沿途林木茂盛舒適涼爽，成為市民最愛運動休閒的地點，更是親子踏青、野餐、放鬆好去處。圖／市府提供
新竹水道取水口展示館經修復後重新開放，館內除保存抽水機具，並介紹取水口歷史、建築特色，戶外更有攀岩牆、磨石子溜滑梯與淺水池，適合親子到訪一遊。圖／市府提供
新竹水道取水口展示館經修復後重新開放，館內除保存抽水機具，並介紹取水口歷史、建築特色，戶外更有攀岩牆、磨石子溜滑梯與淺水池，適合親子到訪一遊。圖／市府提供
新竹州警務部部長官舍邀請著名紀實攝影者潘國正，展出空拍作品與新竹老照片。圖／市府提供
新竹州警務部部長官舍邀請著名紀實攝影者潘國正，展出空拍作品與新竹老照片。圖／市府提供
新竹少年刑務所演武場現正辦理「竹塹城散策三部曲－滋味篇」展覽，介紹新竹三百多年飲食文化發展。圖／市府提供
新竹少年刑務所演武場現正辦理「竹塹城散策三部曲－滋味篇」展覽，介紹新竹三百多年飲食文化發展。圖／市府提供

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