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民眾黨桃園辦泰國鬼臉節 邀新住民「類出國」

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
民眾黨在桃園辦泰國鬼臉節。記者鄭國樑／攝影
民眾黨在桃園辦泰國鬼臉節。記者鄭國樑／攝影

台灣民眾黨新住民事務委員會、桃園市新移民女性關懷協會今天下午在桃園市新住民文化會館舉辦「泰國鬼臉節親子面具彩繪活動」，藉由親子活動讓新住民和國人體驗豐富的多元文化。

桃園市長參選人賴香伶、民眾黨秘書長謝立功、桃園區議員參選人黃成峻、復興區長參選人林秋霖及桃園市新移民女性關懷協會理事長吳秉蓉等，都表達對新住民的支持。泰國貿易經濟辦事處勞工處也派員共襄盛舉。

活動由泰國新住民舞蹈團以「泰國恰恰」拉開序幕，新住民講師李翠玲講述鬼臉節的故事與由來，以有獎徵答與現場的大小朋友們互動。隨後還有親子DIY製作特色鬼臉面具。

謝立功表示，桃園不僅是全國的門面，也是全台移工最多的城市，新住民6萬多人，臺鐵桃園、中壢車站周圍的異國料理，讓新住民及移工得以回味家鄉美食，更是提供饕客多元的選擇。近兩年的疫情打亂了很多人的旅遊計畫，泰國是東南亞第一個開放入境的國家，但仍有不少國人擔心疫情遲遲不出國，因此透過今天的活動，讓在台灣的新住民能夠回味家鄉的慶典活動，也能讓國人體驗來自東南亞的多元文化。

賴香伶指出，桃園是一座多元族群的城市，她本身也是客家鄉親，擔任民眾黨客家委員會主委，下個月適逢客家義民祭，希望新住民可以結合客家人的義民文化，創造更幸福的價值。

黃成峻觀察到，許多新住民需要法律上的協助，因此他期盼可以在桃園打造一個新住民法律諮詢平台。

林秋霖身為復興區區長候選人，也十分樂見桃園市匯聚新住民、原住民等族群融合的精彩成果。

泰國「鬼臉節」（Phi Ta Khon Festival），又稱「皮塔空節」，是每年佛曆5月（公曆6、7月）在泰國東北部的雷府（Loei）舉行的的重大節慶。民眾會配戴木頭製的特色鬼面具，搭配傳統泰國音樂舉行祭典、展示及舞蹈，宛若一場大型嘉年華會。

賴香伶說桃園是多元族群的城市，她是客家鄉親，下個月逢客家義民祭，希望新住民可以結合客家人的義民文化，創造更幸福的價值。記者鄭國樑／攝影
賴香伶說桃園是多元族群的城市，她是客家鄉親，下個月逢客家義民祭，希望新住民可以結合客家人的義民文化，創造更幸福的價值。記者鄭國樑／攝影

新住民 桃園市長 泰國

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