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桃園加碼中央悠遊國旅補助優惠 已創7000萬元觀光效益

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市加碼中央悠遊國旅補助已經創造7000萬元經濟效益。圖／觀光旅遊局提供
桃園市加碼中央悠遊國旅補助已經創造7000萬元經濟效益。圖／觀光旅遊局提供

桃園市觀光旅遊局表示，隨疫情趨緩，國旅逐漸復甦，交通部觀光局7月15日起推動悠遊國旅補助，活動首周桃園市183家業者參與，已有近5000房間使用優惠訂房，創造約7000萬元觀光效益。

觀旅局說，部分飯店住宿率更超過9成，尤其復興區是桃園最熱門的觀光風景區，暑假旺季加上水蜜桃季吸引人潮，遊客抓住各種國旅優惠，民宿假日住宿率九成以上，平日也有七成以上，成功刺激疫情後國桃園旅遊。

桃園市政府搶先中央悠遊國旅提供加碼優惠，包括7月1日推出暖身「桃園千元住宿金搶先用」，活動期間吸引2萬人來桃住宿旅遊；「相聚在桃園2.0」加碼補助每位參團者1000元住宿金，目前已累積創造1萬7000人次遊桃園。

現在同步推出「搭乘台灣好行半價好康遊桃園」、「這樣遛桃園」特色遊程推廣活動等優惠補助，就是要讓大家在暑假旅遊旺季輕鬆來桃旅行，不論跟團或是自由行，都能享受桃園市政府滿滿的優惠誠意。

桃園 國旅補助 疫情

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