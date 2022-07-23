桃園加碼中央悠遊國旅補助優惠 已創7000萬元觀光效益
桃園市觀光旅遊局表示，隨疫情趨緩，國旅逐漸復甦，交通部觀光局7月15日起推動悠遊國旅補助，活動首周桃園市183家業者參與，已有近5000房間使用優惠訂房，創造約7000萬元觀光效益。
觀旅局說，部分飯店住宿率更超過9成，尤其復興區是桃園最熱門的觀光風景區，暑假旺季加上水蜜桃季吸引人潮，遊客抓住各種國旅優惠，民宿假日住宿率九成以上，平日也有七成以上，成功刺激疫情後國桃園旅遊。
桃園市政府搶先中央悠遊國旅提供加碼優惠，包括7月1日推出暖身「桃園千元住宿金搶先用」，活動期間吸引2萬人來桃住宿旅遊；「相聚在桃園2.0」加碼補助每位參團者1000元住宿金，目前已累積創造1萬7000人次遊桃園。
現在同步推出「搭乘台灣好行半價好康遊桃園」、「這樣遛桃園」特色遊程推廣活動等優惠補助，就是要讓大家在暑假旅遊旺季輕鬆來桃旅行，不論跟團或是自由行，都能享受桃園市政府滿滿的優惠誠意。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言