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響應衛福部政策 竹市長照營養餐飲服務每餐加碼10元

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府開辦營養送餐服務16年，目前服務3萬1851人次，為讓長輩吃得更營養健康，市府響應今年1月起衛福部將長照營養餐飲，每餐加碼10元額度補助。圖／市府提供
新竹市政府開辦營養送餐服務16年，目前服務3萬1851人次，為讓長輩吃得更營養健康，市府響應今年1月起衛福部將長照營養餐飲，每餐加碼10元額度補助。圖／市府提供

新竹市政府開辦營養送餐服務16年，目前服務3萬1851人次。市府指出，為讓長輩吃得更營養健康，響應今年1月起衛福部將長照營養餐飲，每餐加碼10元額度補助，讓餐飲菜色全面升級，為市民增添營養美味菜色，且民眾自付額不變「不加價、更加值」。

代理市長陳章賢表示，新竹市人口約45萬多人，其中65歲以上人口約6萬1千多人，近13.6%比例，長照服務顯得格外重要。除響應衛福部加碼政策，市府也積極推動長照送餐服務，召集社區熱心志工加入送餐行列，365天的營養送餐服務，提供每日2餐。

新竹市自2006年起開辦營養送餐服務，市府衛生局長吳欣席指出，共有7家營養餐飲送餐服務提供單位，針對長者的飲食需求規畫素食、碎食等餐點，讓長輩吃得安心且營養滿分，送餐志工若發現長輩有異狀或身體不適，第一時間回報並協助解決問題。

市府衛生局分享，高齡88歲的沈奶奶家人都在台北，因捨不得離開長住多年的新竹，平時獨居北區，每當送餐志工抵達時呼喊「沈奶奶，便當來囉！」這時奶奶會開心地走到門口與送餐志工寒暄一番，感謝志工把她當家人送上熱便當，還會主動關心她。

行動不便的曾阿公因為需要助行器才能行走，阿公說，自己不能走，想要吃飯都很困難，鄰居幫他打電話給衛生局找到這個很好的服務，「我現在都不會餓肚子了」；鄰居太太說，曾阿公很挑食，衛生局幫忙找的這家餐盒讓曾阿公很滿意，都會吃光光。

衛生局指出，實際居住於新竹市，且符合以下資格之一者：65歲以上失能老人、失能身心障礙者、55至64歲失能原住民及50歲以上失能失智症者，經評估後符合為長照服務請領資格失能者膳費，每餐最高補助80元，每日最高二餐。具低收入戶失能者全額補助，中低收入戶失能者補助90%。

歡迎有需求民眾可逕向新竹市長期照顧管理中心提出申請，長期照顧管理專員到府評估，若符合資格即可享有服務，若有疑問歡迎撥打長照專線1966，安排專人解說。

新竹市政府開辦營養送餐服務16年，目前服務3萬1851人次，為讓長輩吃得更營養健康，市府響應今年1月起衛福部將長照營養餐飲，每餐加碼10元額度補助。圖／市府提供
新竹市政府開辦營養送餐服務16年，目前服務3萬1851人次，為讓長輩吃得更營養健康，市府響應今年1月起衛福部將長照營養餐飲，每餐加碼10元額度補助。圖／市府提供
新竹市政府開辦營養送餐服務16年，目前服務3萬1851人次，為讓長輩吃得更營養健康，市府響應今年1月起衛福部將長照營養餐飲，每餐加碼10元額度補助。圖／市府提供
新竹市政府開辦營養送餐服務16年，目前服務3萬1851人次，為讓長輩吃得更營養健康，市府響應今年1月起衛福部將長照營養餐飲，每餐加碼10元額度補助。圖／市府提供

衛生局 新竹市長 長照

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