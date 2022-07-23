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涼唷！來台南市議會免費戲水 還有水舞秀藝人表演
炎炎夏日高溫難耐，台南市議會前親水廣場每天下午4點起噴泉，吸引家長帶著孩子來戲水消暑，晚上6點起議會場有燈光音樂水舞秀，搭配夜間亮化以及全國最高、達40公尺的立體噴泉，消暑百分百，家長說暑假還在煩惱要帶小孩去哪玩，原來市區走路可到的議會就超好玩。
台南議會環境經過優美化後，也是賞花、散步、拍美照的地方， 親水廣場則是是大人、小孩戲水、遊憩的場所，暑假期間每周五、周六、周日晚上7點起，還有街頭藝人表演，有如置身在國外的悠閒感受，表演節目可在台南市議會臉書粉專查詢。
議會表示街頭藝人表演及水舞秀時間如下：
街頭藝人表演：
原則上每周五、六及日(含國定假日)，晚上7點至9點，表演時間依議會臉書公布及當天實際情況為主。
水舞秀：分廣場中池及東西兩側噴泉
廣場中池（噴水）：周一到周五，每日下午4點起，周六日提早於下午2點開始噴水，每半小時一次，每次約15分鐘。
6點起，再加上燈光、音響及東西兩側噴泉，亦即噴水、燈光、音響全開：6點至9點半，每半小時一次，一次約15分鐘，約於晚間9點45分結束。
台南市議會從去年底推出夜間雷射燈光水舞秀，配合建物亮化工程及周遭環境綠美化，提供市民休憩，兩旁樹蔭下涼風習習，也希望協助振興台南觀光旅遊，展現台南活力。
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