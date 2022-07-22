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從藝勤、勉藝到藝苗 木雕研習營連3年以創意主題命名

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
研習營第二梯次「傳統木雕技藝薪傳營」有16名學員，課程將持續至8月中旬。記者胡蓬生／攝影
研習營第二梯次「傳統木雕技藝薪傳營」有16名學員，課程將持續至8月中旬。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣文化觀光局辦理的木雕研習營已邁入第15屆，今年研習營以「藝苗」主題為名，期盼學員成為木雕藝術人才的青苗，今年的師資中還有來自前三屆的學員，執行研習活動或協同指導老師並肩教學，構成「三代同堂」的溫馨畫面。

苗栗副縣長鄧桂菊上午由文觀局副局長王浩中等人陪同，到三義木雕博物館關心今年研習營辦理情形並為師生加油打氣，計畫主持人楊北辰、曾俊豪分別說明兩梯次創作營的規畫後，眾人接力完成「薪傳」儀式，象徵「集結夢想、合力薪傳」，期勉學員在研習營紮實習藝後，更加茁壯邁向人生夢想。

今年研習營7月5日展開第一梯次的「當代具象木雕創作營」，共12名學員，將於7月29日完成作品；第二梯次「傳統木雕技藝薪傳營」有16名學員，課程從7月19日將持續至8月12日。

新冠肺炎疫情已在世界肆虐3年，木雕研習營也連三年發揮創意為木雕研習營命名，前年為「藝勤」，去年為「勉藝」，今年則以「藝苗」主題名稱象徵研習營培育、傳承木雕藝術人才，兼具藝術育苗、藝術苗栗的雙重意義。

苗栗縣文化觀光局推出的木雕研習營今年邁入第15屆，並以「藝苗」為主題命名。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣文化觀光局推出的木雕研習營今年邁入第15屆，並以「藝苗」為主題命名。記者胡蓬生／攝影
研習營第一梯次的當代具象木雕創作營將於7月底結束課程，學員發揮創意進行創作。記者胡蓬生／攝影
研習營第一梯次的當代具象木雕創作營將於7月底結束課程，學員發揮創意進行創作。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣文化觀光局推出的木雕研習營今年邁入第15屆，並以「藝苗」為主題命名。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣文化觀光局推出的木雕研習營今年邁入第15屆，並以「藝苗」為主題命名。記者胡蓬生／攝影
研習營第一梯次的當代具象木雕創作營將於7月底結束課程，學員發揮創意進行創作。記者胡蓬生／攝影
研習營第一梯次的當代具象木雕創作營將於7月底結束課程，學員發揮創意進行創作。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣文化觀光局推出的木雕研習營今年邁入第15屆，並以「藝苗」為主題命名。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣文化觀光局推出的木雕研習營今年邁入第15屆，並以「藝苗」為主題命名。記者胡蓬生／攝影

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