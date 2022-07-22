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新竹棒球場重生湧萬人觀賽 蔡英文期許帶來滿滿感動

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹棒球場開幕戰，總統蔡英文致詞。記者張裕珍／攝影
新竹棒球場開幕戰，總統蔡英文致詞。記者張裕珍／攝影

新竹市立棒球場重建完工今天起展開味全龍主場三連戰，首場賽事完售滿場，約1萬名球場同歡。蔡英文總統、前市長林智堅、前副市長沈慧虹、代理市長陳章賢、教育部常務次長林騰蛟也到場見證重生首戰。蔡英文致詞表示，46年的新竹球場回來了，期許繼續帶給新竹市民滿滿感動。

今天重生開幕戰原訂邀請蔡英文總統擔任開球嘉賓，下午臨時改由陳章賢開球。陳章賢向在場球迷表示，新竹球場請假了1千多天，今天終於銷假上班「等待是值得的，今晚的新竹很光榮、很熱情！」

蔡英文也站上球場致詞表示，味全龍是職棒元老球隊，她知道球迷都會說「龍魂不滅」，去年味全龍重返職棒舞台，有46年歷史的新竹棒球場也在今年回來了，要特別感謝蔡其昌會長、新竹市政府與球團積極奔走協調，努力完成重建任務。

蔡英文並說，相信有大家的支持、職棒會越來越好，請大家好好享受比賽，也期許新竹棒球場精彩的賽事繼續帶給市民滿滿感動。

市府指出，新竹市立棒球場投入近12億元原址重建，並與味全龍簽約主場，打造非六都首座擁有職棒球隊的城市，更是竹竹苗唯一符合職棒規格的棒球場，今日迎來整建後歷史性首戰，由新竹女中儀隊帶來開場，在地名將黃清文也送上祝賀影片。

陳章賢表示，感謝蔡英文總統對新竹建設的支持，推動前瞻基礎建設，讓球員、球迷有了全新球場，也感謝柯建銘立委作新竹的靠山，更感謝前市長林智堅、前副市長沈慧虹，從找地、找經費到找球團，帶領市府團隊一步步克服挑戰、解決問題，「棒球的精神就是永不放棄，一棒接一棒，讓我們一起把棒球魂延續下去！」。

教育處指出，新竹市立棒球場落成至今46年，主體結構老舊、耐震係數不足，市府2019年啟動重建工程，打造3個全台第一，首座棒球場規畫地下停車場、全國首座牛棚區設置在外野；設置6支高桅桿燈，全台唯一均採用LED燈具，並規畫智能控管達到節能效果。另也設置LED全彩大螢幕，為全台球場第三大，搭配電子螢幕計分板，提升球迷觀賞體驗。

市府說明，新竹市立棒球場改建後共可容納1萬名觀眾，內野4千人、外野6千人，首場賽事門票售罄，明日賽後更邀請金曲歌后阿爆、搖滾天團動力火車熱情開唱，24日則安排親子開球、親子跑壘大賽、迷體棒球體驗等活動，歡迎全年齡球迷進場共襄盛舉。

新竹棒球場開幕戰，總統蔡英文受邀觀賽。記者張裕珍／攝影
新竹棒球場開幕戰，總統蔡英文受邀觀賽。記者張裕珍／攝影
新竹棒球場湧萬人觀賽。記者張裕珍／攝影
新竹棒球場湧萬人觀賽。記者張裕珍／攝影
新竹棒球場邀請新竹女中儀隊演出。記者張裕珍／攝影
新竹棒球場邀請新竹女中儀隊演出。記者張裕珍／攝影
新竹棒球場湧萬人觀賽。記者張裕珍／攝影
新竹棒球場湧萬人觀賽。記者張裕珍／攝影

新竹 蔡英文 林智堅

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