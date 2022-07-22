推動新竹棒球場原地重建 前市長林智堅今晚受邀開幕戰

新竹市立棒球場原地重建，今天迎接「重生」後首場賽事。在新竹市長任內推動棒球場重建的前市長林智堅今晚以嘉賓身分受邀進場，不時興奮地和球迷揮手致意，棒球場開幕行程也是他首度在新竹市和蔡英文總統、前副市長沈慧虹「智慧連線」合體。

林智堅今天也在臉書發文，分享一張LINE截圖照片表示以前同事傳來新竹市立棒球場即將重啟的照片，看了感動球場終於改造完成，也要迎來5年後的嶄新場地的第一場球賽，也不禁回想2014年選舉時，努力討論整個棒球運動要如何在城市裡扎根茁壯。

林智堅說，團隊前後花了近8年的時間，補助基層棒球經費、球具，社區棒球隊的成立，讓更多小朋友愛上這項運動；對於球員有更完善的培訓體系，專任教練的聘用和科學化的訓練器材建置；另外也有球場分級使用制度的確認，增設了更多場地。

林智堅表示，最後也爭取到場地的原址重建，並力邀職業球團進駐。未來，職業球團不僅在於運動賽事的推廣，更可以做到三級棒球的培力。強調一套政策論述的完成，需要整合、協調與執行，從制度面、人才面與軟硬體改造，最後創造可循環生態系。