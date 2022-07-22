楊梅契作戶控台塑農場背信惡意解約 台塑回應這樣說

台塑集團「楊梅有機農場」，提供土地讓契作戶承攬，不過契作戶郭先生卻控訴台塑未依合約保價收購且賣不出去的產品也遭退回，氣得提出背信告訴後又被台塑強制解約；台塑楊梅有機農場回應，郭先生未依合約規定標準、時間出貨，加上採收品質不一，才會退回農產品；至於解約事宜，為該公司認為利潤減少欲終止合約，非單方面惡意解約。

承攬台塑楊梅有機農場契作的郭先生表示，去年11月與某公司共同承攬，他為投資方及經營管理者，當初與台塑簽訂保價收購合約，出貨後7天沒退貨就要照價收購，不過陸續出現小番茄、玉米筍等蔬果，在採收後1個月長蟲後被游姓課長強制退貨，逼契作戶吞下損失，8個月來累積虧損約80萬元。

郭先生說，發生過台塑接到急單要他們盡速採收，可當前生長狀態還是不符標準，卻仍被要求出貨，最後不符標準的全部被退，損失也需他們吞；郭先生氣的提出背信告訴後又被台塑強制解約，痛批所有投資血本無歸，宛如遭到坑殺，並向民眾黨桃園楊梅市議員參選人張清俊陳情。

游姓課長回應，郭先生是該公司員工，主要負責農場種植管理事宜，但郭先生未盡責，因此將不符規定的玉米筍退回，希望他們能重新篩選將不合格產品剔除；而小番茄也曾經發生過已過採收期才送來，且甜度也不符標準，通知他們取回卻未取走。

管理楊梅有機農場的林姓經理表示，起初收成不錯合作愉快，但夏季收成品質不佳，該公司認為收入降低欲中止合約，不過郭男卻稱其是一半股份合夥人，解約需經過他同意，也希望雙方能溝通好好解決。