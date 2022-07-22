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新竹氣象站主任突倒地OHCA 救護員將他從鬼門關前救回

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
交通部中央氣象局新竹氣象站主任湯舜然，13日下午4時突然倒地失去呼吸心跳，求救119後，鄰近的光明高級救護分隊4分鐘後抵現場，經CPR等急救處置後，患者到院前恢復生命徵象。圖／新竹縣消防局提供
交通部中央氣象局新竹氣象站主任湯舜然，13日下午4時突然倒地失去呼吸心跳，求救119後，鄰近的光明高級救護分隊4分鐘後抵現場，經CPR等急救處置後，患者到院前恢復生命徵象。圖／新竹縣消防局提供

結束重要會議後，突然無預警往後倒，交通部中央氣象局新竹氣象站主任湯舜然，13日下午4時突然倒地失去呼吸心跳，同仁立刻撥打119求救，鄰近的光明高級救護分隊4分鐘後抵現場，所幸經CPR等急救處置後，湯舜然到院前恢復生命徵象，目前已能正常對話，預計不久後就能出院。

交通部中央氣象局組長商俊盛，21日特地從台北率隊南下感謝出勤救護員，將該局優秀同仁從鬼門關前救回。

商俊盛表示，13日當天中央氣象局在新竹召開重要會議，結束後湯舜然在大廳檢視手機訊息時突然無預警往後倒，正巧靠在一位壯碩同仁身上，接著又滑落到地，並開始大口呼吸及出現痙攣，同仁趕緊打119求救；中央氣象局專員蘇哲軍見狀，立即對湯施行CPR。

光明高級救護分隊代理主管李均祈指出，13日當天接獲報案，立刻出動2輛救護車、5名消防員以及1名救護義消。到場時已經有人為患者進行CPR，確認為OHCA（到院前心肺功能停止）後，即以TRM（團隊資源管理）方式接手急救，由李均祈擔任指揮官、施純泰負責CPR、許育誠和蔣為理建立呼吸道與給氧、呂育陞施作靜脈輸液、骨針注射及給藥。

李均祈表示，在現場共給藥4次、電擊5次，藥物使用上原本按往例給予腎上腺素（Epinephrine），但由於患者持續出現頑固型的心率，因此當下決定再加入Amiodarone，果然不久後心率就恢復正常（PEA,無脈搏的心率），到院進急救室前，患者順利恢復生命徵象。而這也是新竹縣在去年底開放使用Amiodarone後，第一次以此藥物將患者救回的例子。

商俊盛表示，湯舜然3年前從基隆氣象站調任新竹縣，平日新竹氣象站僅4名同仁且辦公空間分散，13日因有大型會議，意外發生時人多馬上發現，加上氣象站緊鄰消防隊，救護員即時到場救回一命。

東元綜合醫院副院長林鎮宇表示，湯舜然在恢復生命徵象後急做心電圖診斷出下壁梗塞，緊急安排心導管放置支架並收治加護病房。18日順利拔管、19日病況穩定轉一般病房。目前意識清楚、生命徵象穩定，主治醫師將隨著病況調整藥物，並將安排心臟復健，待更穩定後就能出院。

中央氣象局新竹氣象站主任湯舜然，13日下午4時突然倒地失去呼吸心跳，鄰近的光明高級救護分隊獲報後4分鐘後抵現場，經CPR等急救處置後，患者到院前恢復生命徵象。圖／竹縣消防局提供
中央氣象局新竹氣象站主任湯舜然，13日下午4時突然倒地失去呼吸心跳，鄰近的光明高級救護分隊獲報後4分鐘後抵現場，經CPR等急救處置後，患者到院前恢復生命徵象。圖／竹縣消防局提供
交通部中央氣象局組長商俊盛，21日特地從台北率隊南下感謝出勤救護員，將該局優秀同仁從鬼門關前救回。圖／新竹縣消防局提供
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新竹縣政府消防局光明專責救護分隊於6月23日升級成高級救護分隊，已經有3件到院前恢復生命徵象案例；氣象站主任是康復出院第1例。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣政府消防局光明專責救護分隊於6月23日升級成高級救護分隊，已經有3件到院前恢復生命徵象案例；氣象站主任是康復出院第1例。圖／新竹縣消防局提供

新竹 患者 氣象局

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