協尋翹家家人「玄鳳鸚鵡」 8萬元作為謝禮

苗栗縣臉書社群近日分享一則協尋鸚鵡的發文，賞金高達8萬元！黃姓飼主說，她對我們是非常重要的家人，希望苗栗以及附近的鄉親可以幫忙留意一下，平安找回來的話，本人將給予新台幣8萬元作為謝禮。

飼主黃姓男子14日首度發文說，我們有一隻白色的玄鳳鸚鵡，從苗栗縣西湖鄉的國3西湖休息區往省道的方向飛失。中午12點多走失，有小朋友看到在1點多左右出現湖東村的竹林，還請各位鄉親有看到的話幫忙聯絡一下。

「她是我們家的寶貝，家母對她有很深的精神寄託，走失的時候腳上還有綁著紅繩（放飛繩），腳環上有我的電話號碼可以跟我聯絡，還請大家幫忙留意一下⋯平安找回來的話，本人將給予新台幣8萬元作為謝禮。」

飼主黃姓男子前天再發文說，他們家的鸚鵡離家已經6天了，前幾天的搜尋，他們頂著30幾度的高溫在西湖一帶苦苦找尋，爸媽甚至中暑差點送醫。其實在走失當天，他趕到西湖休息站時，看到那麼多森林跟山頭上方盤旋的猛禽，心裡已經涼一半了。希望真的很渺茫⋯⋯我只能期待以她親人的個性，會懂得找人去投靠，以把握她這唯一活下的機會⋯⋯

「後來我們求神問卜，神明說是被人撿走。如果真的被人撿到，希望您可以跟我們聯絡，她對我們是非常重要的家人，而且身體不好，6月份才花了好幾千塊看醫生，腸胃有問題也常常拉肚子，更沒有特別的才藝，實質經濟價值真的不高，但她是我們的家人。」懸賞仍然有效，還請各位好朋友們幫忙轉貼。