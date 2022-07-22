桃園市長官邸花公帑輔選林智堅？ 市府：公私餐敘分明
桃園市議員參選人凌濤指鄭文燦在市長官邸設宴輔選林智堅，涉嫌用人民納稅錢及行政不中立等情事，今天上午和舒翠玲議員到市府政風處檢舉鄭文燦、勞動局長吳宏國。
凌濤、舒翠玲要求政風處調閱7月2日林智堅宣布參選，在桃園安排輔選行程之後，桃園市長官邸所有的餐宴場次、出席名單、餐飲細節、所耗費的經費總額，及核銷單位與名目。希望透過政風單位的調查，把事實真相對外界公布。
桃園市政府新聞處說明，市長在官邸活動，皆依照「桃園市政府公有宿舍管理要點」及「政府採購法」辦理，私人與公務分際都很清楚，且私人餐敘都是自費辦理，沒使用公帑。針對舒翠玲議員提出的7月2日以後，官邸餐敘使用情形如下：
公務餐敘共有4場次：與總統便餐，余信憲議員餐敘，海基會董事長許勝雄餐敘，以及今天市議會無黨黨團餐敘。
2.官邸私人餐敘都未使用公帑。市長官邸的維運比照各縣市首長官邸的做法，一切依規定辦理。
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