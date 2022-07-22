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垃圾子車遭外來廢棄物入侵 通霄鎮公所下月起全面撤離

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
放置大子車周邊常見垃圾四散一地或是掉落溪底難以清除。記者吳傑沐／攝影
放置大子車周邊常見垃圾四散一地或是掉落溪底難以清除。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣通霄鎮偏遠地區垃圾亂丟且收取不易，公所多年來設置20多個大型子車，方便民眾，但長期遭外來事業廢棄物入侵，原本3天才拉走一次清理，有的現在變成要1天拉3次，常常是子車周邊垃圾堆滿地、風吹四散，為人詬病，為此公所決定8月1日起全面撤掉子車。

上週五，城南里6鄰的大子車突然起火燃燒，火勢撲滅後，公所清潔隊臨時決定先撤掉，但遭到里民反對，隔天才又回復；但公所計畫撤掉子車消息也曝光，里民紛紛表達以後要怎丟垃圾？垃圾車會不會來收垃圾？

里民也指出，常見外地人「職業性」開車來丟棄大量的事業廢棄物，比如裝潢廢木料、油漆桶、建築廢料，甚至大黑色塑膠袋打開赫見是醫療廢棄物，有時見狀制止，還會遭對方惡言相向。

公所清潔隊指出，常見外來事業廢棄物的量很多，常常一下子就堆滿子車，有的就隨地堆棄在子車周邊的地面上，增加收取時難度，必須耗費更多的人力與時間，同時也造成環境衛生與觀瞻問題。

代理鎮長徐新淵表示，「垃圾不落地」是環保推動政策，因清潔隊人員編制有限，人力原本就不足，而放置大子車位置也都是離住家較遠，未裝設監視器，要查緝外來事業廢棄物很難。他說，目前正與各里長溝通，規畫並調配垃圾車收取垃圾的行駛路線與時間，大子車從下月初起會陸續撤離，直到全面撤除。

放置大子車位置多是離住家較遠的野溪邊或產業道路旁空地。記者吳傑沐／攝影
放置大子車位置多是離住家較遠的野溪邊或產業道路旁空地。記者吳傑沐／攝影
放置大子車周邊常見垃圾四散一地或是掉落溪底難以清除。記者吳傑沐／攝影
放置大子車周邊常見垃圾四散一地或是掉落溪底難以清除。記者吳傑沐／攝影

廢棄物 垃圾車

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