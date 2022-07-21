新竹縣首度成立採購廉政平台 邀全民把關重大公共工程

新竹縣政府今辦理採購廉政平台啟動儀式，「新竹縣竹北市文小三校舍興建採購廉政平台」將成為竹縣首個重大工程採購廉政平台。針對工程案件可能發生的各種廉政風險，提相應預防措施並導入外部監督及行政透明機制，排除外部勢力不當干擾，透過全民督工，避免施工過程中偷工減料等問題。

新竹縣長楊文科表示，選擇校舍興建工程出發，宣誓竹縣「重文教」的施政理念與決心，他並當場對新竹縣各級學校家長協會副會長蘇武台提出邀請「歡迎家長們強力監督」，希望「新竹縣竹北市文小三校舍興建採購廉政平台」可成為竹縣重大工程建設的標竿與典範。

檢察機關、行政機關、承攬廠商及專家學者等相關單位跨域合作，首度攜手成立新竹縣政府採購廉政平台，完成啟動儀式，在各界見證下，宣示工程招標公正透明、跨域整合及公私部門協力合作的決心，推動新竹縣重大工程如期、如質、無垢完成。

會中邀請交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處楊芳雯主任，分享淡江大橋廉政平台的運作及成效，淡江大橋興建總經費高達211億，透過廉政平台運作得的成功經驗實例，可作為新竹縣標竿學習對象。