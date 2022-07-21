智邦擲30億入主竹北AI智慧園區 未來將供1500就業機會

新竹縣AI智慧園區，繼緯創資通、普生公司動土後，網通大廠智邦科技斥資約30億元，打造智邦集團全球創新中樞的竹北AI園區大樓，今天舉辦動土典禮，以落實深耕台灣、開拓全球市場、與上下游廠商共同協作、打造全球共生體系為目標，預計2024年完工，約可提供1500個就業機會。

新竹縣長楊文科說，智邦科技是全世界有名的網通產業佼佼者，來到新竹縣AI智慧園區設廠，是第三家大廠進行動土，接著最後一家義隆電子將在9月動土；4家大廠陸續營運後，預估提供4千個就業機會，產值將達1千億元以上。

智邦科技董事長林明蓉說，智邦竹北AI園區將與研發資源緊密結合，成為新產品導入基地，開發創新製程、建立先進測試驗證環境、快速打樣試產流程，為全球客戶提供高效率的新產品導入服務。

智邦科技新大樓基地面積9744平方公尺，建築物總面積5萬2398平方公尺，建築構造為地下兩層，地上八層，設計概念展現在整棟建築物的空間設計上，其中包括所有樓層隔間設計都可快速拆解重組，大幅提升使用彈性；一樓開放區域，將成為智邦與社會公眾共享新興科技應用的實境場域。