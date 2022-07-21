竹市警即刻救援阻尋短 治安會報獲頒績優員警

新竹市府今舉行7月份治安會報，並表揚5名績優員警，其中，第一分局南寮派出所警員施佩宜，上月因攔阻民眾輕生，再度獲獎，並還原當時情形，當時獲報南寮漁港內有民眾欲輕生，她立即上前勸導，以聊天方式緩和民眾情緒，成功讓對方取消輕生念頭，深獲民眾感謝與肯定。

今天治安會報首先頒獎表揚5名績優員警，施佩宜已多次獲績優員警表揚，上月因攔阻民眾輕生，再度獲獎，施佩宜說，她在勤務中獲報南寮漁港內有民眾欲輕生，到場時發現是報案人稱女友有輕生意圖，希望警方協助，她立即上前勸導，以聊天方式緩和民眾情緒，成功阻止憾事。

代理市長陳章賢指出，暑期青春專案一直是每年暑假中央與地方共同保護青少年的重要政策，市府7月1日起持續執行「淨化妨害青少年成長環境」、「防制青少年被害」及「犯罪預防宣導」等重點工作項目，並規畫許多體能、休閒及知識競賽活動，包含「反毒天使培訓營」、「犯罪預防宣導標語創作比賽」、「犯罪預防宣導創意著色接力賽」及「風城少年青春面對面直播」等，鼓勵青少年積極參與，維護身心健康發展。

警察局長郭士傑表示，「新世代打擊詐欺策略行動綱領」分為識詐、阻詐、堵詐及懲詐4個面向；「懲詐」主要為查緝詐欺集團，竹市警方這一年來偵破不計其數的集團性詐欺案件，其中包含假（交友）投資詐騙電信機房、詐欺車手集團、網路購物詐騙及傳統靈骨塔投資詐欺等，未來，當持續嚴辦各類詐欺集團，務將犯罪者繩之以法。

「識詐」將結合整個市府團隊，採分齡分眾模式推動「宣導行動方略」，除於民眾洽公時機點，提供圖文反詐及正確法治觀念文宣（品），未來也會持續辦理各式實體、網路宣導活動，以各種管道深化民眾識詐能力。

郭士傑說，竹市治安相對平穩，是所有警察同仁共同為治安工作努力的成果，感謝警察同仁兢兢業業、全力以赴，也要感謝市府團隊大力支持，當警察同仁最強力的後盾。

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