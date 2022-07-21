桃園私幼爆虐童 教育局開罰逾14萬、停招1年

桃園市龍潭區仁愛幼兒園發生集體施虐幼童案件，民眾黨立委賴香伶今舉行記者會，要求主管機關應重罰機構及施暴人員，並提出6項訴求，避免類似事件再度發生。桃園市教育局表示，已裁處該幼兒園停招1年及重罰14萬7750元、2名老師永不錄用，未來也會加強幼兒園監督管理機制。

受害孩童家屬今天在記者會哭訴，孩子上周回家後傷痕累累、頻作惡夢、拒絕上學，半夜還會嚇醒，必須接受心理治療，而施暴的老師竟不只1人。

賴香伶表示，桃園市政府公告的幼兒園評鑑指標，內容完全沒有提到與幼兒最相關的教育方式、監視保護、師資督導。因此她提出6大訴求，包含規範無死角監視器、建立雙向溝通機制、成立師資心理諮商窗口、培植幼兒創傷輔導老師、加強幼兒園安全檢查及檢討評鑑標準，並要求重罰機構及施暴教保人員。

教育局表示，本月13日接獲家長陳情後，當日即派員到場了解，並依幼兒教育及照顧法，裁處該園停辦1年、2師永不錄用；由於2師並無從事教保服務的資格，因此加重對幼兒園開罰14萬7750元，該園也不得再加入準公共幼兒園；本案也已橫向通報社政單位，對幼生心理輔導。

教育局表示，幼兒園基礎評鑑是依據幼兒園評鑑辦法辦理，包括評鑑類別、項目及指標都由教育部統一訂定，縣市政府統一辦理；未來教育局會向教育部函報指標內容納入修正，使幼教評鑑更加周延。