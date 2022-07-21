竹市兒童影展今售票 連續23天陪孩子看電影過暑假

2022新竹市兒童影展將於下周登場，今年以「我Carry你」為主題，自7月30日起將連續23天推出64場電影、4場劇團表演及4場免費戶外放映，室內場次每場20元，即日起開始售票。

文化局長張馨之表示，兒童影展去年受疫情影響停辦，今年強勢回歸，主題「我Carry你」引用自電玩流行語，傳達並肩前行之正面意義。

影展精選各國長、短片，其中3部為全台灣首映電影，開幕片《蝴蝶的心》為全亞洲首映，讓觀眾先睹為快。本屆亦精選6部影片，邀請導演許傑輝、生態攝影師周俊廷等專家進行映後導讀和座談，讓觀眾更深入了解電影內涵。

文化局表示，本屆共有7大單元影片，除了主題單元「我CARRY你」，還有其他5大主題單元：「奇幻動物王國」、「面對成長」、「異想天開」、「大自然的奧祕」、「短片萬花筒」，以及特別單元「跟著電影一起唱」，影展精選來自日、韓、美、波蘭、匈牙利等19個國家的電影作品，讓觀眾不用出國就能遨遊世界，感受各國文化特色。

文化局指出，影展白天在影像博物館、晚上在圖書館動物園分館放映，另有4場戶外免費場次在7月30日、8月6日、13日及20日晚間7點，於北新公園、香山國小、香山天后宮及青草湖夜市分別放映《100%小狼人》、《北海小英雄》、《1/2的魔法》及《森林特攻隊:大腳ㄚ家族》4部精采動畫。

每年一票難求的劇團表演，今年安排了「創造焦點劇團」、「艸創心演擊樂場」、「特技空間劇團」及「歡樂魔法劇團」帶來《三鴕大變》、《一擊瞬間》、《小紅帽與三隻小豬》及《魔幻神奇馬戲團》，表演精彩可期。

文化局說，為鼓勵民眾踴躍參與，另規畫集點送好禮活動，凡欣賞完1場室內放映場次或1場兒童劇場表演可兌換1點，集滿10點及30點可於影展期間兌換不同好禮。活動詳情請至文化局官網(https://culture.hccg.gov.tw)查詢，或撥打1999為民服務專線。

今天記者會，由搏逗兄弟劇團結合影展主題「我Carry你」，融入肢體喜劇元素並結合新馬戲帶來精彩的特技秀，為2022兒童影展揭開序幕。