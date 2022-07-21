銅科大車危害地方嗆封路 廠商承諾協助刨鋪平陽路

苗栗縣銅鑼鄉市區主要道路平陽路，近年來飽受新竹科學園區銅鑼基地廠房工程大車輾壓路面破損，居民又有噪音、揚塵之苦，鄉公所修不勝修，一度嗆封路，經協調廠商7月26日刨鋪改善。

竹科銅鑼基地多家廠房近年來大興土木， 工程大車來往市區平陽路頻繁，銅鑼鄉公所統計，光是其中一家大廠密集施工期間，土方外運車輛每個小時23至35輛，混凝土車每天約70車次，路面難以負荷，居民迭有怨言危害地方。

銅鑼鄉長謝昌年指出，載重車輛不斷輾壓，平陽路的路面快速老化，發生裂縫、沉陷及坑洞等問題，鄉公所財源有限，無力對平陽路全面修復，僅能先就坑洞部分暫時先加以修補，針對明顯凹陷處，工程發包改善。

此外，大車24小時來回，居民還要受噪音及揚塵之苦，公所發文新竹科學園區管理局，要求廠商減少車次，取消使用銅鑼鄉都巿計畫道路，及村里聯絡道路，以維住戶民生活品質，及用路人行車安全。