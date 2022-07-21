聽新聞
test
0:00 / 0:00
苗縣+644 符合50-64歲第4劑接種對象近2萬人
苗栗縣今天新增644例，全縣今年累計本土案例8萬6809人，人口占比確診率達16.21%。
苗栗縣衛生局指出，中央7月22日起開放50歲以上成人接種第2次追加劑（第4劑），苗栗縣新增符合50至 64歲第4劑接種對象共1萬9765人，第3劑和第4劑疫苗必須間隔5個月以上，如果是確診者，請於確診3個月後再接種，以延長疫苗保護力；至7月底65歲以上（55歲以上原民）民眾無論打第1劑或第4劑，可獲500元禮卷及快篩試劑2劑。
衛生局表示，縣府7月23日上午開設7大疫苗接種站，同時將加開11至12點時段服務50歲以上民眾第4劑施打需求，避免同時段開瓶不同廠牌，這次以莫德納疫苗為接種廠牌，隨到隨打，其中縣立苑裡高中場次為讓施打環境更舒適流暢，改在國中部三年一班至四班教室；民眾如選擇高端、Novavax等疫苗可至71家合約院所預約後施打。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言