苗縣+644 符合50-64歲第4劑接種對象近2萬人

苗栗縣今天新增644例，全縣今年累計本土案例8萬6809人，人口占比確診率達16.21%。

苗栗縣衛生局指出，中央7月22日起開放50歲以上成人接種第2次追加劑（第4劑），苗栗縣新增符合50至 64歲第4劑接種對象共1萬9765人，第3劑和第4劑疫苗必須間隔5個月以上，如果是確診者，請於確診3個月後再接種，以延長疫苗保護力；至7月底65歲以上（55歲以上原民）民眾無論打第1劑或第4劑，可獲500元禮卷及快篩試劑2劑。