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苗縣+644 符合50-64歲第4劑接種對象近2萬人

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣兒童莫德納疫苗接種資訊。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣兒童莫德納疫苗接種資訊。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣今天新增644例，全縣今年累計本土案例8萬6809人，人口占比確診率達16.21%。

苗栗縣衛生局指出，中央7月22日起開放50歲以上成人接種第2次追加劑（第4劑），苗栗縣新增符合50至 64歲第4劑接種對象共1萬9765人，第3劑和第4劑疫苗必須間隔5個月以上，如果是確診者，請於確診3個月後再接種，以延長疫苗保護力；至7月底65歲以上（55歲以上原民）民眾無論打第1劑或第4劑，可獲500元禮卷及快篩試劑2劑。

衛生局表示，縣府7月23日上午開設7大疫苗接種站，同時將加開11至12點時段服務50歲以上民眾第4劑施打需求，避免同時段開瓶不同廠牌，這次以莫德納疫苗為接種廠牌，隨到隨打，其中縣立苑裡高中場次為讓施打環境更舒適流暢，改在國中部三年一班至四班教室；民眾如選擇高端、Novavax等疫苗可至71家合約院所預約後施打。

苗栗縣今天新增644例，全縣今年累計本土案例達8萬6809人。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣今天新增644例，全縣今年累計本土案例達8萬6809人。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣今天新增644例。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣今天新增644例。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣7月23日上午開設7大疫苗接種站，同時加開11至12點時段服務50歲以上民眾第4劑施打需求。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣7月23日上午開設7大疫苗接種站，同時加開11至12點時段服務50歲以上民眾第4劑施打需求。圖／苗栗縣政府提供

莫德納疫苗

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