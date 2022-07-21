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桃園私幼爆集體虐童 孩子半夜嚇醒「不要拉我的腳」

聯合報／ 記者吳亮賢／台北即時報導
受害孩童家屬哭訴事發過程。圖／賴香伶辦公室提供
受害孩童家屬哭訴事發過程。圖／賴香伶辦公室提供

民眾黨立委賴香伶今舉行記者會踢爆，桃園市龍潭區仁愛幼兒園發生集體施虐幼童案件，教師卻冷眼旁觀。受虐孩童家長哭訴，孩子回家後傷痕累累、頻作惡夢、拒絕上學，半夜還會嚇醒大喊「不要拉我的腳」，對身邊的人不再信任，現在正接受心理治療。賴香伶也要求，主管機關應重罰機構及施暴人員，她並提出六項訴求，避免類似事件再度發生。

家長指出，原本非常相信老師專業跟政府評鑑制度，因此才讓小孩進到該幼兒園就讀，未料上周二幫孩子洗澡時，發現其上臂、腋下、背後都是瘀傷、刮痕，一問孩子才說「好多老師打我」，班導則解釋，是因孩子頑皮，制止的過程不小心太大力，「但這個說法跟孩子傷痕無法核對起來，無法接受」，第二天帶著孩子回到幼兒園，孩子也蜷縮在車子內，不斷吶喊「我不要進去」。

家長表示，園方第一時間選擇隱瞞事實，不給任何監視器，經警方協助取得監視器畫面後，才知道孩子在最熟悉的教室被老師集體虐待，其他阿姨、教保員卻冷眼看待，甚至有老師去關門，默許暴力發生，而施暴老師後來也承認情緒控管不佳，甚至有其他孩子曾被帶到監視器拍不到的角落，今天必須站出來的原因，就是避免再有孩子受害。

賴香伶表示，根據教育部「處理教保機構不當對待幼兒案件處理流程」規定，當機構知悉疑似不當對待幼兒案件，應在24小時內通報主管機關，並且3個工作天移送有管轄權的機關。但這次事件園方只想息事寧人，沒有依法處置，直到家長無法姑息要開記者會，才決定將教師開除。

她直言，桃園市政府公告107到111學年六大項、39細項幼兒園評鑑指標，但內容完全沒有提到與幼兒最相關的教育方式、監視保護、師資督導。賴香伶提出包含無死角監視器規範、建立雙向溝通機制、成立師資心理諮商窗口、幼兒創傷輔導老師培植、加強幼兒園安全檢查及檢討評鑑標準等六大訴求，要求重罰機構及施暴教保人員，避免幼兒受虐事件重演。

民眾黨桃園市中壢區市議員候選人林昭印表示，虐童案應該關注看不見的兒童安全，老師自稱情緒失控才會虐待小孩，看起來卻像園內默許暴力行為。民眾黨桃園市楊梅區市議員候選人張清俊指出，政府必須正視園方可以輕易隱匿通報的結構性問題，不能再讓系統失靈。

民眾黨立委賴香伶今舉行記者會。圖／賴香伶辦公室提供
民眾黨立委賴香伶今舉行記者會。圖／賴香伶辦公室提供

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