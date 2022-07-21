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新竹站前肯德基回來了 和麥當勞當鄰居打對台

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹火車站前開業約30年的知名速食餐飲店「肯德基」今年2月吹熄燈號，近月將店址搬來附近的中正路上，和麥當勞做鄰居。記者張裕珍／攝影
新竹火車站前開業約30年的知名速食餐飲店「肯德基」今年2月吹熄燈號，近月將店址搬來附近的中正路上，和麥當勞做鄰居。記者張裕珍／攝影

新竹火車站前開業約30年的知名速食餐飲店「肯德基」今年2月吹熄燈號，讓不少地方人大嘆「時代的眼淚」；不過，業者近月將店址搬來附近的中正路上，和對手麥當勞比鄰而居，今天舉行開幕剪綵典禮，吸引不少民眾參與，見證站前商圈新變化。

民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天受邀出席中正路肯德基開幕剪綵典禮，沈慧虹與肯德基同仁齊聚一堂，共同見證肯德基中正店新落成，她表示，車站前肯德基是許多新竹人的念書、約會回憶，現在搬到中正路重新開幕，一定會讓新竹人回憶持續下去。

沈慧虹說，過去新竹市政府推動車站三部曲，改善新竹轉運站、前後站地下道大改造，改造站前廣場，也在後站增設風雨走廊，好的交通規畫能帶動周邊地區復興，她會在此基礎上，持續推動未來大車站計畫，讓站前發展，把人流帶回來。

沈慧虹也在臉書發文表示，祝福肯德基中正店新落成、生意興隆，由於肯德基的炸雞及蛋塔一直各自有擁護者，她也詢問網友是哪一派，引起網友熱烈討論，也要網友笑說「小朋友才選擇，當然兩個都要」。

新竹火車站前開業約30年的知名速食餐飲店「肯德基」今年2月吹熄燈號，近月將店址搬來附近的中正路上，今天剪綵開幕，民進黨新竹市長參選人沈慧虹受邀出席。圖／沈慧虹競選辦公室提供
新竹火車站前開業約30年的知名速食餐飲店「肯德基」今年2月吹熄燈號，近月將店址搬來附近的中正路上，今天剪綵開幕，民進黨新竹市長參選人沈慧虹受邀出席。圖／沈慧虹競選辦公室提供

肯德基 新竹市長 沈慧虹 九合一選舉

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