聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園再獲造價300萬救護車 提升配備增救護工作安全
財團法人中壢三教紫雲宮多年來造福鄉里回饋社會，今再捐贈1台造價約300萬元的救護車，除了車頭鏡像119字樣，車內也配有影像式喉頭鏡、自動心肺復甦機、電動擔架等，讓救護工作安全無虞；桃園市副市長李憲明表示，感謝宮廟善心，讓消防工作可以更加順利。
此次救護車關聖帝君5號為公廟捐贈的第4台車輛，救護車配置新式外觀如車頭鏡像119字樣，車身的巴騰堡格紋設計，採用符合國際檢驗標準高能見度且具抗血液媒介病原穿透的「救護服裝」、在夜間也清晰可見的主動式光源執勤警示用肩燈，也配備影像式喉頭鏡、自動心肺復甦機、電動擔架及安全針具等，未來量將在消防第二大隊興國分隊使用。
李憲明及國民黨桃園市長參選人張善政接出席捐贈剪綵活動，李憲明表示，消防局進田不斷提升救護設備，不僅讓救護人員工作安全無虞，也讓各被救護人能再到院前有好的照顧；張善政指出，恭喜桃市府有這個福氣接受餽贈，化為桃園安全保障，真的是給關聖帝君聖誕最好禮物。
消防局表示，據統計6月「旁觀者急救率」為71.53％，高於去年平均71.35％；今年因新冠肺炎疫情嚴峻，救護需求大增，與去年同期救護出勤量相比，月平均高出575件，在繁重的勤務、染疫的多重壓力下，消防同仁依然表現優異，無論是面對到院前心肺功能停止患者的積極搶救、透過派遣電話的CPR指導，運用本身的技術結合進階救護裝備，盡心守護桃園，也感謝宮廟善心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言