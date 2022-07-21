桃園再獲造價300萬救護車 提升配備增救護工作安全

財團法人中壢三教紫雲宮多年來造福鄉里回饋社會，今再捐贈1台造價約300萬元的救護車，除了車頭鏡像119字樣，車內也配有影像式喉頭鏡、自動心肺復甦機、電動擔架等，讓救護工作安全無虞；桃園市副市長李憲明表示，感謝宮廟善心，讓消防工作可以更加順利。

此次救護車關聖帝君5號為公廟捐贈的第4台車輛，救護車配置新式外觀如車頭鏡像119字樣，車身的巴騰堡格紋設計，採用符合國際檢驗標準高能見度且具抗血液媒介病原穿透的「救護服裝」、在夜間也清晰可見的主動式光源執勤警示用肩燈，也配備影像式喉頭鏡、自動心肺復甦機、電動擔架及安全針具等，未來量將在消防第二大隊興國分隊使用。

李憲明及國民黨桃園市長參選人張善政接出席捐贈剪綵活動，李憲明表示，消防局進田不斷提升救護設備，不僅讓救護人員工作安全無虞，也讓各被救護人能再到院前有好的照顧；張善政指出，恭喜桃市府有這個福氣接受餽贈，化為桃園安全保障，真的是給關聖帝君聖誕最好禮物。