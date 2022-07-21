竹北西區首座 文小十非營利幼兒園拚明年9月招生

新竹縣竹北市西區將有首座非營利幼兒園，選址於竹北市環北路五段、新光五街交岔路口的「文小十」非營利幼兒園今天正式動土，總工程經費逾1億1488萬元，預計明年7月完工，9月將招收8班、212名幼兒。

非營利幼兒園收費介於公立幼兒園與私立幼兒園間，平日下課時間可延後，寒暑假亦提供教保服務，並設置2歲專班，提供家長多元選擇。

新竹縣政府教育局長楊郡慈表示，文小十非營利幼兒園整體規畫設計以綠建築為前提，採用白色、橘色、黃色等多元活潑色彩，搭配大片綠地融合學校自然環境、社會環境和物質環境。

半戶外空間以通廊為原點，透過變化的多樣空間圍繞長廊，不但可容易達到園內各處，教師也可掌握孩子動向，將校園打造為可觸、可見、安全的學習環境。

文小十非營利幼兒歷經4次流標、2次提報國教署重新追加經費後，今年4月29日順利決標，獲中央核定新建經費1億3029萬餘元，總工程經費逾1億1488萬元，預計明年9月將招收8班212名幼兒，包含2至3歲幼兒2班32人、3歲至入國小學前幼兒6班180人。

新竹縣長楊文科表示，新竹縣人口益趨年輕，0至14歲的人口數占總人口比例15.88％，65歲以上人口占13％，在台灣來說「十分特別」；特此與竹北市公所合作，在文小用地規畫3800平方公尺新建非營利幼兒園，盼為雙薪家庭減輕學費負擔。