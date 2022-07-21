青埔建案驚見裂縫再傳墜樓意外 賴香伶批勞檢慢半拍

桃園青埔某工地建案，昨傳意外導致1工人從15樓墜落送醫不治。該建案日前才傳出建築物龜裂傾斜，讓民眾議論紛紛。

民眾黨桃園市長參選人賴香伶今質疑，當時她就呼籲市府應立即停工處分，未料還是發生悲劇，批評行政怠慢。市府勞檢處則澄清，7月7日就曾派員勞檢，當場裁罰12萬並停工處分，營造廠後續仍違法，也將加重處罰決不寬貸。

賴香伶表示，該青埔建案7月5日就被拍到牆面和樑柱嚴重龜裂，引發民眾心驚疑慮，當時她就呼籲桃園市政府應立即做出停工處分，且要查明施工是否按照法定規範，遺憾市府僅找建管處對外宣稱建築結構安全無虞，最後還是發生職災悲劇。

賴香伶質疑，市府沒下令停工、沒要求勞檢單位協同作業、沒通盤檢查施工人員的作業細節，抹粉施脂的功夫效率第一，但安全才是施工核心，市府沒發揮功能，勞檢拖了2個禮拜還沒有啟動，如果這不是怠慢，什麼才是怠慢？

不過，勞檢處長李賢祥澄清，強調7日就已派員前往勞檢，發現工地未設置護欄、護蓋，因此依違反職業安全衛生法，裁罰12萬元並停工處分，如今發生墜樓事故，除加重開罰30萬，也勒令該工地2公尺以上開口處高空作業全數停工。

李賢祥表示，後續該案將移請桃園地檢署依過失致死偵辦；後續也會嚴格審查改善對策，確保無安全疑慮才能復工。