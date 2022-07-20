無牌車拖吊排隊基層雜音 台中交大：空間有限排序處理
台中市警局交通大隊有基層反映，交大執行無車牌或註銷車牌的車輛，拖吊移置時間拖延，有警員舉例一輛在南區南門路停放的無牌轎車，停放時間已超過一周，市警局交通大隊表示，知道基層聲音，不過拖吊場規畫是交通局權責，對於酒駕、註銷、未掛車牌影響通行車輛，將排序優先處理。
市警局交通大隊表示，台中市文心、崇德拖吊場的空間有限，拖吊場規畫是交通局權責，市警局僅配合交通局執行拖吊勤務，有關移置車輛保管空間部分，交通局已提供三分之一的空間，供市警局使用，另外還協調文心拖吊場提供25個、崇德拖吊場提供30個車輛容留空間使用。
交大指出，將針對酒駕、註銷車輛、未懸掛號牌及嚴重影響用路人通行之車輛，優先處置，其餘無牌或註銷車輛，則是排序處理，另外，為了增加可使用的車輛容留空間，也會針對移置保管車輛進行拍賣，去年拍賣2次，共計1011輛，今年7月14日進行第3次拍賣，今年共拍賣807輛汽、機車，預計9月及12月間，可再公告拍賣2次。
交大表示，若發現未懸掛號牌或註銷等車輛，會請處理員警先行查詢相關車籍確認有無失竊、是否為廢棄車輛等狀況，再由轄區警察分局通報交大勤務中心，與管轄拖吊場確認有無空間後，才移置拖吊場保管。
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