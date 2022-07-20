2022桃園富岡鐵道藝術節 今亮相8公尺高「落來坐」

2022桃園富岡鐵道藝術節，將於7月28日至8月7日在楊梅富岡火車站及周邊街區舉辦，今首度亮相邀請17位藝術家創作10件作品，及先前的17件作品，也規劃6場表演音樂活動、11場主題活動，部分需網路報名的DIY或客家米食體驗等活動可上官網查詢。

市府文化局文創影視科長郭俊麟表示，每2年舉行1次的鐵道藝術節，每次都吸引許多民眾朝聖，今年邀請老師張惠蘭擔任整體藝術策展，以富岡好所在為題，由藝術家團隊透過前期田野調查及資源分析方式了解當地故事，挖掘創作題材。

其中本次展覽高達8公尺高的「落來坐」，運用自然竹材交織在金屬結構間，象徵絡繹不絕的人們入內坐下歇息片刻，作品內部設置多張傳統竹椅，圍繞著中央桃園在地特色植栽景觀，一如過往聚落裡的人們相聚在大樹下、家門前、巷子內的日常風景。

而充滿特色的臘腸狗兄妹是鐵路局台北機廠員工及藝術創作小組成員葉時進、龍盛鈺，運用電聯車柴電機車報廢零件、人工鈑金件，臘腸狗的臉、腳是用閘瓦、耳朵為風扇葉片、嘴是軔管接頭、身體為柴電機車風缸及尾巴是車廂相偕的軔管，呈現翻轉思維。

文化局說，部份如富岡車站響叮噹-蒸汽老火車CK124開進富岡搭乘活動、客家米食牛汶水、富岡之美-果凍雕花等活動，21日中午12時開放報名網路報名；而藝術工作坊及藝術定點導覽則於22日中午12時開放報名至額滿為止。