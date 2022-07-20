竹市警結合湖光島藝術節 民眾在尋找光獸認識反毒打詐

暑假期間警政署規畫青春專案，為了別讓疫情使青少年悶壞，新竹市府特別在竹市知名景點青草湖舉辦「湖光島藝術策展」，轄內警第三分局也到場結合「青春專案」犯罪預防宣導活動，透過與大朋友、小朋友宣講等方式，協助青少年建立正確價值觀，端正社會風氣，引導青少年學習及身心發展。

市府近年投入超過1億元改善青草湖整體環境，包含全新景觀步道、引進SUP天鵝船、提供舒適光環境等，今年暑假推出湖光島藝術節，邀藝術家陳普打造「光獸Mossmo」。

新竹市警第三分局因應暑假來臨，為預防青少年假期當中留連於網咖、KTV、電子遊戲場等妨害身心健康的場所，恐在同儕影響及誘惑下產生各類霸凌行為，又有鑑於近年來毒品及詐欺犯罪率逐步攀升、青少年好奇心旺盛容易涉足不法等因素，特別結合「湖光島藝術節」，讓全民在尋找光獸中認識反毒、打詐資訊，