資源回收補助現金變衛生紙？ 桃環局：清潔隊傳錯話

桃園市環保局鼓勵個體戶協助資源回收、每月補助5000元，市議員楊家俍接獲陳情，傳出環保局7月起不再補助經費，改發衛生紙，引發個體戶憂心生計。市府環保局今表示，疑似部分清潔中隊傳話出錯，補助可持續請領。

市府環保局配合環保署2019年起推動資收關懷計畫，輔導個體戶協助資源回收紙餐盒、容器及玻璃容器，拿至桃樂資收站，可加碼補助每月最高5000元，實質照顧列冊資收個體戶，目前全市列冊個體戶856人，協助資收請領補助金。

楊家俍表示，桃樂資收站鼓勵民眾從事資源回收，過去每人撿拾玻璃瓶、光碟片等資收物，補助儲值上限5000元，個體戶夫妻兩人做資收，一個月儲值1萬是很豐厚的收入，環署補助或環保局政策改變，補助改發衛生紙，弱勢戶要那麼多衛生紙何用，個體戶資收補助6月宣布、7月斷炊太匆促，請環保局籌措財源繼續補助。

市府環保局表示，這項資收關懷計畫，只要列冊個體業者即可請領，該局去年及今年向中央爭取補助700萬元，不料上半年資收兌換踴躍，原補助經費恐無法支應到年底，部分清潔中隊縮減補助對象限中低收入戶講錯話，目前該局已向中央爭取追加150萬元，今年補助額總共850萬元，可望持續針對列冊協助資收個體戶補助經費。