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拿出博士論文 張善政:盼看問題回到學術倫理與個人誠信

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政拿出自己的博士論文，盼林智堅論文門事件回到學術倫理和政治人物誠信問題的基本面。圖／張善政團隊提供
張善政拿出自己的博士論文，盼林智堅論文門事件回到學術倫理和政治人物誠信問題的基本面。圖／張善政團隊提供

桃園市長參選人張善政今天下午在台北接受電視錄影訪問，結束後媒體再問他對自己被形容「佛系打法」怎麼看？張表示有些人希望他不要批評對手太多，也有些人不這麼認為，不同人有不同的看法，他都尊重，但他還是會依照自己的步調，一步一腳印。 

媒體問張善政應對林智堅論文門的方式，將使該議題效應外溢至雙北，進而引發北北桃大混戰？「我不這麼看，我沒有這個心」，張善政強調希望把這個問題的本質返回學術倫理以及個人誠信，不要將其塑造成政治對立，這是他的出發點。 

對外界解讀桃園選戰可能牽動兩黨主席保衛戰，及2024總統大選，張善政說桃園年底選舉的結果可能會對未來的這些產生一些效果，但是他現在並沒有考慮這些，純粹就是想要打贏這場選戰，讓他有服務桃園相親的機會。

張善政下午帶著他博士論文參加電視錄影訪問，他表示這是1981年在康奈爾的博士論文，給主持人看一下這本博士論文是不是如假包換以及41年歲月的痕跡。當年的這個（論文）看起來編排有點粗糙，但在當年已經非常不容易。裡面有數學式，有很多圖形，讓大家感覺一下他的博士論文是如假包換。

拿出論文是不是特別針對林智堅？是不是希望林智堅多一些解釋？張善政強調拿論文出來主要是強調「政治人物的誠信非常重要」，所以他在節目中有提到，以他們學土木的來講，在學校教學生，如果沒有好好教，他（畢業）出來設計的房子，如果是偷工減料或設計不好，像2016年台南維冠大樓倒塌，其實是設計跟施工的問題。

他接著說，所以工程師的責任太重大，在學校裡面教學生一定要按部就班，不要抄捷徑，不要做一些不應該做的事，在道德上面要有這個誠信，這樣教出來的學生出去外面設計出來的房子，會讓教他們的的老師比較放心；工程是這個樣子，醫學也是這樣，大家知道看醫生要看好醫生，所以誠信的道理應該是所有學術都適用的。 

對桃園市議長邱奕勝昨天有說沒空幫張善政操盤，張覺得議長太客氣了，不管將來有沒有任何競選總部的職位或名份，他在這一場選戰都是重要的一份子，絕對都少不了他。

 24日張善政要和國民黨提名的黨籍議員拍照，會不會也和議長合照，他說明只是和一部分的議員合照，因為有些議員的時間當天不能配合，會另外安排。會不會跟議長拍合照，現在還不確定，另外，議長希望擔任什麼職務，這一點會尊重議長的意見，當然是希望和議長同框，感覺是遲早的事，整合事目前都一步一步往前走。

張善政 桃園市長

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