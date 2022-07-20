新竹縣+756 嬰幼兒莫德納周五開打 開放平日夜診接種

COVID-19疫情緩步下降，新竹縣今天新增756例確診案例，最長者年齡由近百歲下降至86歲，多數集中18至64歲青壯年，約占68%。新竹縣首批嬰幼兒莫德納疫苗將於本周五（22日）開打，合約院所將提供平日夜診服務，13鄉鎮市衛生所也於7月23日加開門診接種服務。

竹縣新增756例地區分布，竹北市308例、竹東鎮93例、湖口鄉114例、新豐鄉111例、新埔鎮48例、關西鎮22例、芎林鄉17例、橫山11例、寶山鄉19例、北埔鄉4例、峨眉鄉5例、尖石鄉2例、五峰鄉2例。目前新竹縣居家隔離913人、居家照護列管人數2153人。

新竹縣首批嬰幼兒莫德納疫苗將於本周五（22日）開打，提供36家合約醫療院所、13鄉鎮市衛生所、1處社區接種站，及幼托園所入園施打等多元接種方式。衛生局考量家長帶嬰幼兒接種方便性，協調合約院所於平日晚上提供夜診服務，13鄉鎮市衛生所也將於本周六（23日）加開門診提供接種服務。

考量國內疫情趨緩，為兼顧防疫、經濟及社會運作，中央宣布自19日起適度放寬戴口罩等防疫措施，其中放寬騎機車、腳踏車及戶外從事工作者於空曠處工作得免戴口罩，但仍應隨身攜帶或準備口罩，以於需要時使用。

新竹縣政府表示，尊重中央指揮中心口罩鬆綁政策，如果有發現民眾外出未配戴口罩的情形，執法警察單位將強力勸告，希望民眾都能一同遵守防疫規定。

竹縣疫苗地圖：

https://prevention.hcshb.gov.tw/Covid19_Consultation.aspx?n=1007&sms=9996

竹縣疫苗預約入口網：

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