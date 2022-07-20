鐵道限定版「 乖乖」送孤老關懷 阿婆興奮得像小孩子

苗栗縣政府舊山線鐵道自行車OT業者回饋，限定版「乖乖」送給華山基金會照顧百名孤老，老人家個個都開心笑開懷，並相約疫情趨緩後，騎鐵道自行車遊舊山線。

鐵道自行車OT業者祺峰休閒事業有限公司，與乖乖號 司合作，製作舊山線鐵道自行車「鐵定平安 鐵定乖｣限定包裝，員工並擔任志工與華山基金會關懷孤老，乖乖送到家，老人也感受到社會溫暖。

獨居三義山上的吳姓老人家平常就愛吃餅乾，他收到乖乖很開心，表示「我會乖乖在家，出門也會乖乖戴口罩｣；另名周姓婦人更像小孩一樣興奮，說「我很乖，鐵定會平安｣。

祺峰董事長游志勇指出，感恩在苗栗成功創業生根，期望能回饋在地弱勢族群，便與乖乖合作、推出鐵道限定版包裝乖乖巷，祈求疫情乖乖趕快過，長輩平安健康，也期盼疫情趨緩後，能偕長輩一起騎鐵道自行車漫遊舊山線。