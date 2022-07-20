桃園確診升破3千 22日上午26接種站打莫德納、Novavax

桃園市今天新增3004例COVID-19本土個案，衛生局長王文彥表示，相較昨天2487例，上升20.79%，其中65歲以上個案占7.22%、18歲以下個案占19.31%。

王文彥指出，因應Omicron新型變異株對社區造成威脅，為提升民眾保護力，避免確診後導致重症或死亡風險，市府規畫本週7月22日（周五）上午8至12點開設26處社區接種站，提供莫德納、Novavax疫苗接種服務，鼓勵65歲以上長者儘速接種第2次追加劑外，也呼籲尚未完成前3劑接種，或符合第2次追加劑接種資格者，踴躍前往各社區接種站施打疫苗。

65歲（原住民族55歲）以上長者接種疫苗，可獲愛心計程車接送服務，並可獲得700元超商禮券、2劑快篩及1包桃園好米。另外，建議確診者可自發病日或確診日起3個月且無急性症狀後，符合接種間隔再接種疫苗。

王文彥說，中央流行疫情指揮中心昨天宣布，考量國內疫情趨緩，為兼顧防疫、經濟及社會運作，維持國內防疫量能與有效控管風險，經綜合評估疫情情勢，19日起適度放寬騎機車、腳踏車及戶外從事工作者於空曠處工作，得免戴口罩等防疫措施。除例外情形時得免戴口罩，其他情形外出時仍應全程佩戴口罩，並自主落實防疫措施，維持個人衛生好習慣。

衛生局統計桃園市居家照護目前在案數共1萬9543人，照護案件累計49萬2548人，已完成48萬9196人，累計完成率約99.3%。截至7月19日，桃園專責ICU開設42床、收治27人、空床數15床；專責病房578床，收治193人，空床數385床，收治比率約33.4%。顯示本市居家照護醫療機制成熟且醫療量能充裕，市府持續加強醫療照護品質，確診民眾也可主動與醫師討論在黃金治療期內，服用抗病毒藥物降低重症風險。