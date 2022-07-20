快訊

獨／潤泰雙雄淨值危機 尹衍樑獨家專訪：南山準備上市

中國「爛尾樓」會爆炸嗎？全國停貸的房產危機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園虎頭山公園剛重啟 灑水車駕駛一舉動讓木棧道毀了

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
虎頭山環保公園剛重新啟用，木棧道卻被灑水車壓毀，讓不少網友傻眼。圖／取自桃園爆報（二）臉書社團
虎頭山環保公園剛重新啟用，木棧道卻被灑水車壓毀，讓不少網友傻眼。圖／取自桃園爆報（二）臉書社團

能俯瞰桃園市區的虎頭山環保公園，歷經近1年施工才在7月初重新啟用。今早卻被民眾直擊，灑水車駕駛竟直接將車駛上木棧道，導致木棧道木片、鋼構都毀損，讓不少網友直呼「天兵」。市府風管處表示，受損面積並不大，初估損失約上千元，已請委外廠商在3天內修復。

虎頭山環保公園海拔超過200公尺、占地2公頃，距離桃園市區僅有15分鐘車程。歷經1年整修，改善停車空間不足、夜間照明不佳、公廁破舊等重大問題，也將大型藝術裝置「桃機一號」搬到環保公園中，打造更美的桃園夜景。市府日前也風光舉行啟用儀式，吸引不少遊客慕名而來。

但今天一早民眾卻直擊，環保公園裡有台灑水車，竟直接開上剛鋪設好的木棧道，導致木棧道不少木片都被壓毀，灑水車後來想倒車，卻進退不得。畫面上傳臉書社團，網友直呼「離譜」「天兵」「剛修好又要維修了」「也太異想天開」「搞不清楚自己有幾兩重？」

風管處長廖育儀表示，今早委外廠商對花草灑水時，並沒按照正常程序，將車停在空地處，而是直接開上木棧道，總共造成3組共51片木板損毀，木棧道鋼構也變形；當下工作人員見狀，立刻要求駕駛駛離木棧道，但還是來不及。

廖育儀表示，市府已要求廠商賠償，並需在3天內修復，不會浪費到公帑，也呼籲往後廠商不要再便宜行事。

虎頭山環保公園剛重新啟用，木棧道卻被灑水車壓毀，讓不少網友傻眼。圖／取自桃園爆報（二）臉書社團
虎頭山環保公園剛重新啟用，木棧道卻被灑水車壓毀，讓不少網友傻眼。圖／取自桃園爆報（二）臉書社團

桃園

延伸閱讀

數位振興登場！本周六逛桃園夜市抽百元夜市金

桃園警消聯合演練地下道淹水搶救 有獎徵答到月底

賴香伶今遷戶籍至楊梅 翻轉桃園南北思維平衡建設

羅智強行腳再出發 表達他是桃園人「道歉吧！林智堅」

相關新聞

台61落日大道景觀台工程延宕 今年賞景錯過最佳時機

曾獲交通部公路總局舉辦「台灣最美十大景觀公路」第一名的台61苗栗縣通霄鎮新埔聯絡道，縣府文化觀光局去年發包建觀景台供遊客...

拿出博士論文 張善政:盼看問題回到學術倫理與個人誠信

桃園市長參選人張善政今天下午在台北接受電視錄影訪問，結束後媒體再問他對自己被形容「佛系打法」怎麼看？張表示有些人希望他不...

新竹縣+756 嬰幼兒莫德納周五開打 開放平日夜診接種

COVID-19疫情緩步下降，新竹縣今天新增756例確診案例，最長者年齡由近百歲下降至86歲，多數集中18至64歲青壯年...

鐵道限定版「 乖乖」送孤老關懷 阿婆興奮得像小孩子

苗栗縣政府舊山線鐵道自行車OT業者回饋，限定版「乖乖」送給華山基金會照顧百名孤老，老人家個個都開心笑開懷，並相約疫情趨緩...

桃園確診升破3千 22日上午26接種站打莫德納、Novavax

桃園市今天新增3004例COVID-19本土個案，衛生局長王文彥表示，相較昨天2487例，上升20.79%，其中65歲以...

桃園虎頭山公園剛重啟 灑水車駕駛一舉動讓木棧道毀了

能俯瞰桃園市區的虎頭山環保公園，歷經近1年施工才在7月初重新啟用。今早卻被民眾直擊，灑水車駕駛竟直接將車駛上木棧道，導致...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。