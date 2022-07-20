桃園虎頭山公園剛重啟 灑水車駕駛一舉動讓木棧道毀了

能俯瞰桃園市區的虎頭山環保公園，歷經近1年施工才在7月初重新啟用。今早卻被民眾直擊，灑水車駕駛竟直接將車駛上木棧道，導致木棧道木片、鋼構都毀損，讓不少網友直呼「天兵」。市府風管處表示，受損面積並不大，初估損失約上千元，已請委外廠商在3天內修復。

虎頭山環保公園海拔超過200公尺、占地2公頃，距離桃園市區僅有15分鐘車程。歷經1年整修，改善停車空間不足、夜間照明不佳、公廁破舊等重大問題，也將大型藝術裝置「桃機一號」搬到環保公園中，打造更美的桃園夜景。市府日前也風光舉行啟用儀式，吸引不少遊客慕名而來。

但今天一早民眾卻直擊，環保公園裡有台灑水車，竟直接開上剛鋪設好的木棧道，導致木棧道不少木片都被壓毀，灑水車後來想倒車，卻進退不得。畫面上傳臉書社團，網友直呼「離譜」「天兵」「剛修好又要維修了」「也太異想天開」「搞不清楚自己有幾兩重？」

風管處長廖育儀表示，今早委外廠商對花草灑水時，並沒按照正常程序，將車停在空地處，而是直接開上木棧道，總共造成3組共51片木板損毀，木棧道鋼構也變形；當下工作人員見狀，立刻要求駕駛駛離木棧道，但還是來不及。