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苗栗表揚31名敬業楷模勞工 副縣長鄧桂菊致敬勞工朋友

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣產業總工會今天在苗栗市涵軒會館辦理表揚31名敬業楷模勞工活動，副縣長鄧桂菊到場頒獎致意。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣產業總工會今天在苗栗市涵軒會館辦理表揚31名敬業楷模勞工活動，副縣長鄧桂菊到場頒獎致意。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣產業總工會今天在苗栗市涵軒會館辦理表揚31名敬業楷模勞工活動，副縣長鄧桂菊到場頒獎致意，她指出勞工是國家經濟繁榮的功臣，也是社會穩定發展的支柱，她向所有勞工朋友表達最深的謝意和敬意。

敬業楷模勞工名單，包括吳國誠、徐葦玲、馮仕麟、張奕偉、童志羣、陳錫忠、陳月蘭、康蘭、彭子恩、鄒仁運、林煌凱、陳肇麟、陳映采、彭兆國、蔡邵全、鄧從芳、邱柏豪、林雲奎、洪三省、謝聰志、劉欽海、蘇誠瑋、蔣孟儒、邱光顯、湯子寬、林基斌、劉明源、謝兆男、楊文忠、邱梓輝、鍾金財。

鄧桂菊、縣議員陳品安、苗栗市長邱鎮軍，及產業總工會理事長賴明政、總工會理事長麥志宏、勞資關係協會理事長蔡瑞安等人，頒獎表揚31名敬業楷模勞工，鄧桂菊說，受獎的優秀勞工平時在工作崗位上兢兢業業、克盡職守，協助事業單位經營、發展，是模範中的模範，足堪做為表率。

她指出，縣長徐耀昌上任迄今招商金額已破兆，高達1兆149億元，創造約超過3萬6000個工作機會，外地的苗栗子弟能夠返鄉就業，避免舟車勞頓之苦，並可就近照顧家人。

苗栗縣產業總工會今天在苗栗市涵軒會館辦理表揚31名敬業楷模勞工活動，副縣長鄧桂菊到場頒獎致意。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣產業總工會今天在苗栗市涵軒會館辦理表揚31名敬業楷模勞工活動，副縣長鄧桂菊到場頒獎致意。圖／苗栗縣政府提供

徐耀昌

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