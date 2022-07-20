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沈慧虹對選情有信心 推社群節目「慧虹的認真散步」
民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天宣布推出社群節目「慧虹的認真散步」。會後受訪提到最近幾波民調，不論看好度或支持度，她都是第一名，自己也對選情很有信心，一切穩扎穩打，爭取最大的支持。沈還說國際化不是口號，要了解在地才能落實。
針對民眾黨對手高虹安受訪自述有國際化優勢與立院經驗，和另外兩名參選人在地視野不一樣。對此，沈慧虹受訪強調，「國際化不是口號，要了解在地才能落實，且國際視野與在地視野，並無高低之分」，也認為新竹施政要以在地為基礎，也相信視野不是比較出來，而是市民用聰明智慧選擇出來。
年底選戰逼近，新媒體戰也開打，沈慧虹也預告全新社群新節目「慧虹的認真散步」即將上線；她將用步行或騎腳踏車方式，帶觀眾認識內行人才知道的新竹，首集將於明晚7點在她臉書播出，將帶大家沿著火車站往棒球場逛逛，享受最在地的人情味。
沈慧虹今天說，因應網路世代的選戰模式，企畫的新節目「慧虹的認真散步」有3大特色包含：最生猛接地氣的走遍新竹大街小巷、最真實真心景點推薦，也是最動感的政策白話文，以輕鬆活潑的方式，一步一腳印帶網友瞭解她的城市願景。
談起節目企畫的緣由，沈慧虹表示，7年多前剛到新竹時，她第一天就騎著摩托車，騎遍新竹的大街小巷，觀察新竹的城市紋理、市景風情，「慧虹的認真散步」可說是她在新竹的生活足跡，希望藉由這個節目，帶著所有的觀眾更了解新竹、愛上新竹。
沈慧虹說，該節目將在明晚7點於她個人臉書首播，第一集配合棒球場開幕，從火車站出發，沿著新竹市政府推出的「紅不讓」步行指引，呼籲民眾參與開幕首戰，多利用該指引步行至棒球場，欣賞天空纜線下地後的新竹市景，也可以享受新竹最在地的美食、最有人情味的店家，請大家準時收看。「慧虹的認真散步」未來將不定期播出。
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