台61落日大道景觀台工程延宕 今年賞景錯過最佳時機

曾獲交通部公路總局舉辦「台灣最美十大景觀公路」第一名的台61苗栗縣通霄鎮新埔聯絡道，縣府文化觀光局去年發包建觀景台供遊客取景拍照，因工程延宕，近日要拍攝落日當道沉下海平面的最佳時機，只能徒步到後方丘陵地尋覓更好的位置。

也被網友封為「落日大道」的台61新埔聯絡道，每年七月常吸引大批遊客前往取景拍照，衍生違規停車及跨越馬路等情形，影響交通安全；縣政府文化觀光局去年獲中央補助1千200萬元，規畫設置觀景台，工程去年11月間發包，預計今年6月15日完工。

縣府文觀局表示，因配合交通部觀光局推動在台61規畫休息站等觀光據點，原案擴大為「日落大道休憩園區」，第一期工程建置貨櫃觀景台、公廁、販賣區等，方便民眾前往取景拍照；二期計畫，規畫串連至嶺頂土地公廟與心形公路。

工地主任黎俊琦指出，一期工程因用地問題，開工日期被拖延，可能要到九月以後才能順利完工，近日發現傍晚時分的觀景拍照遊客越來越多，將設置圍籬，防止民眾進入工地發生意外。