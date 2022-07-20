芎林水霧公園完工將啟用 可望成炎夏消暑最佳新景點

新竹縣芎林鄉公4公園大改造成水霧公園，近日已經完工待開放，今天上午縣長楊文科邀請周邊居民孩童前往試玩，遊樂區地面不斷噴出的水霧就有如冷氣降溫，讓大小朋友炎炎夏日不怕天氣熱，仍玩得不亦樂乎。

芎林公4水霧公園位於芎林新市鎮的文富街上，緊鄰芎林村活動中心，雖然公園腹地不大，但這次改造主題以自然水霧為發想，將公園內設計出高高低低的小山與窪地，且鋪面具彈性、柔軟，不怕孩子摔傷，要讓孩子能盡情攀爬。

楊文科表示，新竹縣積極推動22座特色公園改造，日前第一座的特色公園「竹北市公24興隆公園」已經完工，芎林公4公園是第二座，目前公園已經完成驗收，近日就能拆除圍籬開放給民眾使用。

今天上午試玩活動中，不少居住在附近的家中都帶孩子前來試玩，公園中除了有水霧，還有成片竹林，而遊具更是模仿竹林古道起伏地形的原木跑酷繩索體能設施，繩網溜滑梯也別具特色。

家長受訪表示，雖然天氣炎熱，但因為公園中有水霧降低溫度，讓公園就像一座冷氣房一樣，還能感受到涼風吹來，且公園內也設置遮陽棚，更有洗手台、洗腳池，不怕孩子玩沙弄髒手腳。