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芎林水霧公園完工將啟用 可望成炎夏消暑最佳新景點

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
不少家長帶著孩子搶先試玩體驗，對於水霧製造的沁涼感感到十分滿意。記者巫鴻瑋／攝影
不少家長帶著孩子搶先試玩體驗，對於水霧製造的沁涼感感到十分滿意。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣芎林鄉公4公園大改造成水霧公園，近日已經完工待開放，今天上午縣長楊文科邀請周邊居民孩童前往試玩，遊樂區地面不斷噴出的水霧就有如冷氣降溫，讓大小朋友炎炎夏日不怕天氣熱，仍玩得不亦樂乎。

芎林公4水霧公園位於芎林新市鎮的文富街上，緊鄰芎林村活動中心，雖然公園腹地不大，但這次改造主題以自然水霧為發想，將公園內設計出高高低低的小山與窪地，且鋪面具彈性、柔軟，不怕孩子摔傷，要讓孩子能盡情攀爬。

楊文科表示，新竹縣積極推動22座特色公園改造，日前第一座的特色公園「竹北市公24興隆公園」已經完工，芎林公4公園是第二座，目前公園已經完成驗收，近日就能拆除圍籬開放給民眾使用。

今天上午試玩活動中，不少居住在附近的家中都帶孩子前來試玩，公園中除了有水霧，還有成片竹林，而遊具更是模仿竹林古道起伏地形的原木跑酷繩索體能設施，繩網溜滑梯也別具特色。

家長受訪表示，雖然天氣炎熱，但因為公園中有水霧降低溫度，讓公園就像一座冷氣房一樣，還能感受到涼風吹來，且公園內也設置遮陽棚，更有洗手台、洗腳池，不怕孩子玩沙弄髒手腳。

楊文科表示，芎林鄉除了公4水霧自然遊戲場之外，更有公1、公3公園正在施工，工程也即將在年底前陸續完工，提供民眾、親子更多優質休憩空間，民眾若希望了解最新規畫內容，可追蹤「五色鳥飛閱公園」臉書粉絲專頁了解。

公園內的跑酷遊具能訓練大小朋友手腳靈活，比傳統遊具更有挑戰性。記者巫鴻瑋／攝影
公園內的跑酷遊具能訓練大小朋友手腳靈活，比傳統遊具更有挑戰性。記者巫鴻瑋／攝影
公園內的繩網滑梯是一大特色，不過建議小小孩仍須家長從旁協助才能攀爬。記者巫鴻瑋／攝影
公園內的繩網滑梯是一大特色，不過建議小小孩仍須家長從旁協助才能攀爬。記者巫鴻瑋／攝影

楊文科 新竹 冷氣

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