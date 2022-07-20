芎林水霧公園完工將啟用 可望成炎夏消暑最佳新景點
新竹縣芎林鄉公4公園大改造成水霧公園，近日已經完工待開放，今天上午縣長楊文科邀請周邊居民孩童前往試玩，遊樂區地面不斷噴出的水霧就有如冷氣降溫，讓大小朋友炎炎夏日不怕天氣熱，仍玩得不亦樂乎。
芎林公4水霧公園位於芎林新市鎮的文富街上，緊鄰芎林村活動中心，雖然公園腹地不大，但這次改造主題以自然水霧為發想，將公園內設計出高高低低的小山與窪地，且鋪面具彈性、柔軟，不怕孩子摔傷，要讓孩子能盡情攀爬。
楊文科表示，新竹縣積極推動22座特色公園改造，日前第一座的特色公園「竹北市公24興隆公園」已經完工，芎林公4公園是第二座，目前公園已經完成驗收，近日就能拆除圍籬開放給民眾使用。
今天上午試玩活動中，不少居住在附近的家中都帶孩子前來試玩，公園中除了有水霧，還有成片竹林，而遊具更是模仿竹林古道起伏地形的原木跑酷繩索體能設施，繩網溜滑梯也別具特色。
家長受訪表示，雖然天氣炎熱，但因為公園中有水霧降低溫度，讓公園就像一座冷氣房一樣，還能感受到涼風吹來，且公園內也設置遮陽棚，更有洗手台、洗腳池，不怕孩子玩沙弄髒手腳。
楊文科表示，芎林鄉除了公4水霧自然遊戲場之外，更有公1、公3公園正在施工，工程也即將在年底前陸續完工，提供民眾、親子更多優質休憩空間，民眾若希望了解最新規畫內容，可追蹤「五色鳥飛閱公園」臉書粉絲專頁了解。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言