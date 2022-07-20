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苗縣+761！人口占比確診率突破16% 衛生局：醫療量能足夠
苗栗縣今天新增761例，今年內累積本土案例達8萬6170人，人口占比確診率達16.09%。
苗栗縣衛生局長張蕊仙表示，縣內醫療量能統計，負壓隔離、專責病房及專責加護病房總計143床，占床率為64%，目前醫療量能足夠。
提醒大家，感染COVID-19早期用藥可有效防範重症，呼籲65歲以上長輩及糖尿病、洗腎、癌症、免疫功能低下等具風險因子的確診民眾，聽從醫囑建議儘早用藥。
疫苗接種方面，苗栗縣施打率較低族群為65歲以上長輩，7月底前65歲以上（原住民身分55歲以上）接種任何劑次新冠疫苗，施打後都可現場領取500元禮券及2支快篩試劑。
縣府再次提醒符合第4劑接種對象，包括65歲以上長輩、機場港埠工作人員、航空機組員、船員、居家檢疫工作者、防疫旅館工作人員、防疫計程車、里幹事、第一線警察、119人員儘速預約接種。
17歲以下族群疫苗準備充足，請符合對象依據劑次間隔進行接種，縣府將於7月23日上午專為6個月至11歲嬰幼及兒童開設7大「寶貝專案快打站」，請家長踴躍帶孩童前往接種。
縣長徐耀昌表示，考量近期國內疫情逐漸趨緩，為兼顧防疫、經濟及社會運作，經綜合評估疫情情勢，苗栗縣配合中央相關防疫政策，7月19日起適度放寬戴口罩等防疫措施，新增放寬「騎機車、腳踏車」及戶外從事工作者在空曠處工作能夠免戴口罩。
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