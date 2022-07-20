快訊

直播／本土確診今增26,943例、57病歿 40多歲女家中過世

林百里妻遭「閨密」誆騙買違法境外基金 損失5000萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗縣獨居老人緊急救援通報系統 20年裝設近5萬人次

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
大千慈善事業基金會除提供緊急救援系統，也會定期安排居家訪視，關心獨居長輩。圖／大千慈善事業基金會提供
大千慈善事業基金會除提供緊急救援系統，也會定期安排居家訪視，關心獨居長輩。圖／大千慈善事業基金會提供

苗栗縣卓蘭鎮徐姓老翁行動不便，常需倚賴輪椅活動，日前他在家不慎跌倒，正苦惱時，想起家中裝有獨居老人緊急救援通報系統，立即按下隨身壓扣鈕求救，救護通報中心人員收到訊息，用擴音系統了解老翁狀況後立即通報救護車前往，順利幫老人家脫困。

為避免獨居長者在家中發生意外卻無人知曉的憾事發生，苗栗縣政府2002年10月起委託大千慈善事業基金會辦理獨居老人緊急救援通報系統服務，至今年6月累計達4萬7048人次裝置緊急救援系統，並受理1149次緊急醫療事件。

大千慈善事業基金會主任吳明昌表示，獨居長者在家中疾病發作或發生意外時，可按下緊急救援通報按鈕，就能即時傳送至24小時救護通報中心，執勤人員透過語音系統了解狀況，會立即通知救護車前往救援並盡速送醫。

此外，通報中心也會確認長者是否每天定時按下按鈕回報正常，徐姓老翁回想當天狀況仍心有餘悸，慶幸家中安裝了緊急救援通報系統，能在第一時間獲協助。

吳明昌表示，除提供緊急救援服務，基金會定期安排護理師及社工進行居家訪視，了解長輩健康狀況及社會資源需求等關懷服務；透過獨居老人緊急救援通報系統服務可讓長者在自己熟悉的住所居住，又得到妥適照顧與協助，實現在地老化願望。想進一步了解獨居老人緊急救援通報系統，可洽諮詢電話037-366339。

基金會指出，申請資格為設籍或居住縣內的65歲以上獨居長輩，住處設有室內電話，符合領有身障手冊，經縣府評估有裝設需求者，或罹患慢性病、突發性疾病的高危險群，經日常生活活動功能量表（ADL）評估為80分以下的失能老人。

如符合申請資格且經縣府核准裝設，每人每月1500元由縣府全額補助，如不符申請資格但有裝設需求者，可採自費方案每人每月1400元。

長輩按下按鈕就能隨時與救護通報中心聯繫，及時提供救援服務。圖／大千慈善事業基金會提供
長輩按下按鈕就能隨時與救護通報中心聯繫，及時提供救援服務。圖／大千慈善事業基金會提供

獨居老人 救護車

延伸閱讀

苗縣+670 七大接種站23日開設施打莫德納幼兒劑型疫苗

以學生為中心融入美感教育 苗縣信義國小獲特優

新北雙溪灣潭古道單車騎士墜12米深山谷 緊急救援送醫

收80萬人事紅包重判定讞 苗縣議員江村貴錯愕：怎會這樣判？

相關新聞

竹縣義民之夜8月13登場 Hebe、五堅情、伍佰都將登台演出

新竹縣新埔褒忠義民廟今年迎來建廟234周年，除了義民祭傳統祭典，今年將在縣府前舉辦「義民之夜」，安排聲樂、劇團、特技團等...

桃園首屆國際馬拉松來了！10月15日開跑即日起報名

渡簬（dodo）企業為打造桃園代表性國際馬拉松賽事，籌備一年多，在桃園市長鄭文燦支持下敲定，董事長蔡秋鴻今天上午表，20...

竹市周五開打嬰幼兒莫德納 施打站增3大貼心措施

新竹市嬰幼兒莫德納疫苗本周五開打，並加開體育館施打站，代理市長陳章賢今到場了解施打站規畫，他說，當天現場將增設2處親子友...

台61落日大道景觀台工程延宕 今年賞景錯過最佳時機

曾獲交通部公路總局舉辦「台灣最美十大景觀公路」第一名的台61苗栗縣通霄鎮新埔聯絡道，縣府文化觀光局去年發包建觀景台供遊客...

芎林水霧公園完工將啟用 可望成炎夏消暑最佳新景點

新竹縣芎林鄉公4公園大改造成水霧公園，近日已經完工待開放，今天上午縣長楊文科邀請周邊居民孩童前往試玩，遊樂區地面不斷噴出...

苗縣+761！人口占比確診率突破16% 衛生局：醫療量能足夠

苗栗縣今天新增761例，今年內累積本土案例達8萬6170人，人口占比確診率達16.09%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。