苗縣獨居老人緊急救援通報系統 20年裝設近5萬人次

苗栗縣卓蘭鎮徐姓老翁行動不便，常需倚賴輪椅活動，日前他在家不慎跌倒，正苦惱時，想起家中裝有獨居老人緊急救援通報系統，立即按下隨身壓扣鈕求救，救護通報中心人員收到訊息，用擴音系統了解老翁狀況後立即通報救護車前往，順利幫老人家脫困。

為避免獨居長者在家中發生意外卻無人知曉的憾事發生，苗栗縣政府2002年10月起委託大千慈善事業基金會辦理獨居老人緊急救援通報系統服務，至今年6月累計達4萬7048人次裝置緊急救援系統，並受理1149次緊急醫療事件。

大千慈善事業基金會主任吳明昌表示，獨居長者在家中疾病發作或發生意外時，可按下緊急救援通報按鈕，就能即時傳送至24小時救護通報中心，執勤人員透過語音系統了解狀況，會立即通知救護車前往救援並盡速送醫。

此外，通報中心也會確認長者是否每天定時按下按鈕回報正常，徐姓老翁回想當天狀況仍心有餘悸，慶幸家中安裝了緊急救援通報系統，能在第一時間獲協助。

吳明昌表示，除提供緊急救援服務，基金會定期安排護理師及社工進行居家訪視，了解長輩健康狀況及社會資源需求等關懷服務；透過獨居老人緊急救援通報系統服務可讓長者在自己熟悉的住所居住，又得到妥適照顧與協助，實現在地老化願望。想進一步了解獨居老人緊急救援通報系統，可洽諮詢電話037-366339。

基金會指出，申請資格為設籍或居住縣內的65歲以上獨居長輩，住處設有室內電話，符合領有身障手冊，經縣府評估有裝設需求者，或罹患慢性病、突發性疾病的高危險群，經日常生活活動功能量表（ADL）評估為80分以下的失能老人。