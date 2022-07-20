參訪桃園虎頭山新創園區 林智堅：桃竹科技廊帶串聯

民進黨桃園市長參選人林智堅今上午前往虎頭山創新科技園區，參訪自駕車與5G創新技術在園區的推動現況，也與駐點的新創業者交流。過程中林智堅搭乘無人駕駛的自駕車，繞行整個園區，並前往科技咖啡廳，品嘗用智能咖啡機製作的咖啡。

林智堅表示，虎頭山創新園區原先是海巡署的一個用地，在桃園市長鄭文燦的規畫之下，不僅將營區場域活化，轉變為AIoT產業的創新園區，吸引許多新創業來虎頭山進駐，測試新興技術，並且在桃園落地、扎根、發芽，過程相當不容易。

林智堅說，自己在擔任新竹市長時也推動非常多AIoT產業計畫，像是和科技部合作打造的竹科X產業園區，預計投入180億，打造兩棟AIoT產業的相關建築，讓更多新創產業能進駐園區，紓緩竹科用地不足的現況。