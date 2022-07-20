竹縣義民之夜8月13登場 Hebe、五堅情、伍佰都將登台演出

新竹縣新埔褒忠義民廟今年迎來建廟234周年，除了義民祭傳統祭典，今年將在縣府前舉辦「義民之夜」，安排聲樂、劇團、特技團等演出，更邀請到Hebe田馥甄、五堅情、伍佰等藝人歌手演出。

縣長楊文科表示，義民之夜以跨界藝文演出的方式，不僅安排融合客家及原住民音樂舞蹈戲劇的「義民劇」，還邀請到老中青都喜歡的Hebe田馥甄、伍佰 & China Blue、五堅情等知名歌手，尤其Hebe是新竹縣民，這次特別回到家鄉開唱，就是要和全國鄉親一起享受「義民之夜」。

文化局表示，每年農曆7月18日至20日舉辦的義民祭典，是全台客家人最盛大的傳統祭典活動，今年祭典活動自7月16日延續至8月19日，義民之夜將於8月13日晚間6時登場，將由築夢舞集的大型義民客家印象歌舞劇開場。

演出還邀請聲樂家陳忠義、泰雅學堂、福爾摩沙舞劇團、國立台灣戲曲學院台灣特技團、飛鴻龍獅團、金曲歌手劉榮昌與新竹縣在地的高中、國小演出，展現客家文化、義民信仰。

文化局長李安妤表示，義民祭將在8月13日上午在義民廟舉行開幕式，還有一系列精彩的活動，包含千人挑擔、祈福大典、全國八音大匯演、客語親子闖關等。