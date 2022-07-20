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抗爭升級！坤輿公司將「全量試運轉」 自救會號召聲援

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
反坤輿自救會透過網路號召各界聲援，雙方衝突有可能一觸即發。圖／翻攝反坤輿自救會臉書
反坤輿自救會透過網路號召各界聲援，雙方衝突有可能一觸即發。圖／翻攝反坤輿自救會臉書

苗栗縣造橋鄉的坤輿事業廢棄物掩埋場，外傳明後兩天進場「全量試運轉」，反坤輿自救會透過網路號召各界聲援，雙方衝突有可能一觸即發，警方已在台1線開始佈崗警戒；自救會表示，會抗爭到底，堅決不會讓載運廢棄物的大車進入試運轉。

「他們想像力太豐富了！」坤輿公司經理王亞綺說，最近員工正常上下班，日程中並未接獲上層通知試運轉，而且老闆正在醫院急救，對於自救會的臆測，無法回應。

今天上午10點左右，時代力量苗栗縣長參選人宋國鼎在坤輿公司門口，與人在立法院開記者會的立委邱顯智、王婉諭現場連線，說明坤輿地磅站涉及的種種問題。

宋國鼎表示，根據多方查證，未來三天，坤輿事業廢棄物掩埋場即將進場「全量試運轉」。這是坤輿糾纏20年來，要取得正式許可的關鍵一步，他們一定會用盡全力，強勢進場，「我們能夠做的，就是訴諸輿論、訴諸團結、訴諸肉身的抵抗。如果我當選苗栗縣長，我不會允許公權力淪為私人利益的幫兇，不把法律規定和人民苦痛放在眼裡。」請大家用一切可能的方式，聲援龍昇村、支持龍昇村，拜託大家了。

自救會成員陳明志說，他在龍昇土生土長50年了，「自己的家鄉自己救」排班守護1年多了，會堅持不退，是苗栗縣政府先不顧人民死活，到時發生衝突也是被逼的，官逼民反，他們也很無奈。

自救會成員頂著大太陽，排班在坤輿公司門口靜坐，以防載運廢棄物的大車進入試運轉。記者吳傑沐／攝影
自救會成員頂著大太陽，排班在坤輿公司門口靜坐，以防載運廢棄物的大車進入試運轉。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣長 自救會 廢棄物

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